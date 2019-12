Solo i termolesi possono salvare Termoli

TERMOLI. Il quadro è semplice. Termoli è in declino per l’attacco di forze private e forze politiche regionali. Per salvare e rilanciare parti vitali di essa quali Ospedale, Stazione ferroviaria, Università, Porto, abbiamo due potenziali risorse. Quella molto teorica dei politici termolesi schierati in un fronte unico trasversale e quella della cittadinanza. E su quest’ultima si ripongono tutte le speranze.

Politici termolesi schierati in un fronte unico.

Questa forza in verità è del tutto teorica. Negli ultimi decenni i politici termolesi erano impegnati a combattere tra di loro mentre quelli di Campobasso agivano per indebolire, per ridimensionare Termoli e le sue potenzialità di sviluppo.

Essi (i politici termolesi) agivano con miopia felicemente strumentalizzata dimenticando di essere stati votati dai Termolesi. Infatti invece di guardare a quelli di Campobasso che operavano nel togliere la terra sotto i piedi a Termoli ed ai Termolesi (ospedale stazione ferroviaria università) espletavano il loro ruolo in diatribe interpartitiche municipali e nella coltivazione dei propri orticelli elettorali. E le necessità dei Termolesi e la Mission dello sviluppo di Termoli rimanevano un optional verbale nelle rare occasioni di comunicazione diretta ai cittadini.

Insomma, per quanto riguarda il passato,i politici termolesi, come guardiani e promotori degli interessi di Termoli meritano un voto basso. Anzi bassissimo. Ne consegue che ad oggi (a cominciare dalla fine di giugno, col provvedimento di chiusura del Punto nascita) lo scotto sulla salute per i cittadini comincia ad essere pesante. Ed i politici da incapaci o ciechi in passato, ora si trasformano in volpi zoppicanti: ogni occasione dell’attuale realtà (in primis relativa alla mala sanità) viene utilizzata per incolpare gli avversari politici. Ed ovviamente il mea culpa è una preghiera ad essi ignota.

Premesso ciò, è pensabile che nasca una forza politica interpartitica termolese che sventoli una sola bandiera con i colori termolesi e lotti per riprendersi ciò che dalla regione ci stanno togliendo?

Ci vorrebbe un miracolo congiunto di varie Madonne: quella delle Grazie, la Madonna a ‘Lung e fuori dell’area termolese la Madonna di Loreto, la Madonna di Lourdes, di Fatima ed ultima in senso cronologico quella di Medjugorje. Insomma dovrebbe accadere un gran bel miracolo della Madonna!

Ma fede religiosa a parte, siamo nel campo reale del molto improbabile. Ecco perché l’altra forza, quella dei cittadini, è l’unica potenzialmente disponibile a combattere contro i signori della sanità privata e della regione.

Forza della cittadinanza

La caratteristica di questa forza è l’autonomia. Cioè essa dipende esclusivamente dai cittadini. E quindi essa può avere tutte le caratteristiche che i cittadini vogliono darle: intensità, numero di eventi, tipologie di iniziative, tecnologie da usare, modalità degli incontri reali o virtuali, comunicazione ai cittadini, coinvolgimento della stampa locale e nazionale, organizzazione adeguata agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Ma, c’è il solito ma. La partecipazione a lottare contro quelli di Campobasso è sufficientemente alta?

Loro (quelli di Campobasso) hanno come motivazioni: il timore di un capoluogo che pur rimanendo tale diventi demograficamente povero, l’invidia verso Termoli che demograficamente cresce, che ha una location favolosa, che ha una morfologia rara (due terrazze-promontori che si guardano e guardano il mare), che ha un’invidiabile potenzialità di sviluppo turistico di qualità.

Noi, Termolesi, abbiamo come motivazioni: la prospezione dei disagi, le conseguenze ed i pericoli (anche di vita) dovuti alla chiusura del San Timoteo, i disagi personali ed il minore afflusso di turisti a causa dello spostamento della stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, l’impossibilità di sviluppare il turismo di valore- turismo per tutto l’anno (quello congressuale quello culturale quello da diporto quello delle Unicità) impossibile da realizzare perché quali turisti di valore verrebbero a Termoli senza ospedale e senza stazione ferroviaria?

Le motivazioni non si misurano ad unità oppure a peso. Quindi il confronto tra quelle nostre e quelle dei nostri ostili corregionali è impossibile e sarebbe inutile.

Aggiungo solo che le motivazioni dei Termolesi sono importanti per la qualità della vita attuale ed in prospettiva sono determinanti per la creazione di posti sviluppo di lavoro nell’ambito di una crescita demografica ed economica di Termoli.

In suddetta ottica il viaggio di lunedì 16 dicembre a Roma è da considerarsi un tassello di una lunga battaglia. In ogni caso, qualunque promessa faccia il Premier Conte (o altri in sua vece) ci si augura che non ci sarà nessun rilassamento, nessuno abbassamento della tensione rivendicatrice del diritto alla salute perché gli (im)prenditori della sanità privata, divoratori della sanità pubblica, sono instancabili, non si concedono pause nel perseguire i loro obiettivi.

E poi c’è un’altra ragione: credere ai politici è da ingenui. Anche se fosse una promessa scritta. Si pensi a quanti trattati, alleanze, accordi scritti sono stati fatti nella storia e non rispettati. Historia docet (la storia insegna). Ma gli alunni spesso non imparano.

Sintesi

Il viaggio a Roma è l’espressione della volontà della cittadinanza di voler mantenere in vita il San Timoteo (e voler, caso mai, pensare al suo salto di livello ad ospedale di eccellenza del Basso Molise.) Nella consapevolezza che esso è uno dei quattro baluardi di Termoli (Ospedale, Ferrovia, Università e Porto) che sono tutti in fase di demolizione. Sta a noi evitare la débacle e riportarli in auge. L’assenteismo pluriennale dei politici ci dice che soltanto i cittadini possono salvare Termoli dal suo declino, possono tutelare il loro benessere e possono creare posti di lavoro attraverso il turismo di valore.

La battaglia per Termoli è dunque dura e lunga. Ma ciò che conta è che i cittadini partecipanti alla lotta diventino tantissimi e sempre più consapevoli che la vittoria dipende solo dai Termolesi.

Luigi De Gregorio