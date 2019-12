Termolesi nel Regno Unito, umori e timori sulla Brexit

TERMOLI. Dopo il referendum svoltosi nel Regno Unito sulla possibile uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, noi abbiamo pensato di rintracciare alcuni conoscenti e amici di vecchia data che per lavoro o studio si sono trasferiti a Londra e abbiamo chiesto loro di esprimerci le loro preoccupazioni riguardo la Brexit, che potrebbe causare loro qualche problematica per l'immediato futuro, in quanto diverranno cittadini stranieri. Noi abbiamo contattato due giovani sposini partiti da Termoli appena convolati a nozze. Loro sono Gianni e Lucia, in verità Gianni è già in Gran Bretagna da alcuni anni, Lucia da poco appena dopo il matrimonio con il suo Gianni lo ha raggiunto e subito anche lei ha cominciato a lavorare. Sotto questo aspetto non ci dovrebbero essere problemi per loro due, ma invece Lucia e Gianni qualche piccola preoccupazione invece ce l'hanno ecco cosa ci ha detto Lucia: «Allora la preoccupazione c’è, ma solo perché non ancora che accadrà.

Ovviamente Gianni che vive qui da 21 anni vede una Londra diversa, Io ovviamente essendo arrivata già in piena discussione e caos sulla Brexit, non vedo nessuna differenza. Mi baso solo su quello che dicono i britannici, a quanto pare sono abbastanza arrabbiati. Per ora è prematuro assumere una decisione, per questo io e mio marito abbiamo deciso di prenderci tempo e vedere come va, o meglio la domanda che abbiamo fatto a noi stessi e stata: ne vale la pena? Perché ovviamente qui lavoriamo e guadagniamo bene, ma gli affitti sono alle stelle e la vita costa tanto. Se sulla bilancia metti quello che riesci a salvare mensilmente e lo paragoni con l’Italia, noti che la differenza non è molta. A questo punto se devo soffrire (nel senso di sopravvivere) qui lontano da tutti, preferisco tornare in Italia almeno ho l’affetto dei miei cari.

Il punto è che Gianni ha 41 anni e cosa trova in Italia? Queste sono adesso le nostre preoccupazioni, perché logicamente siamo una famiglia e dobbiamo gettare le basi per il nostro futuro. Nonostante lui sia qui da tanto, non ha mai preso una cittadinanza. Ha solo una residenza permanente. Io ho fatto l'applicazione per un pre-settled status ovvero dove dichiaro la mia residenza e che lavoro in regola in Gran Bretagna. Ovviamente validità di 5 anni. In ogni caso caro Michele, io sorrido perché finalmente noi italiani siamo passati al secondo posto nella classifica dei ridicoli. Abbiamo scoperto che alla fine anche gli inglesi parlano, parlano ma alla fine non fanno nulla. Da quando c’è stato il referendum che ha decretato l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, in molti si chiedono cosa si intende per settled status, e cosa accadrà ai cittadini europei che si trovano o stanno pensando di trasferirsi nel Regno Unito entro la data del 29 marzo 2019, ovvero prima dello scadere del periodo di transizione (o implementazione, come preferisce definirlo il Governo May), previsto per il 31 dicembre 2020.Il quesito riguarda soprattutto gli aspetti pratici di tale permanenza in suolo britannico: se quasi tutti, almeno per sentito dire, sanno che la permanent residence (istituto comunitario) verrà sostituita dal settled status (certificazione britannica), e che questo sarà un documento necessario per dimostrare la propria permanenza legale nel Paese, su cosa significhi ci sono ancora molti dubbi».

Naturalmente facciamo i migliori in bocca al lupo a Lucia e Gianni per un futuro privo di preoccupazioni di questo genere con la speranza che tutto si normalizzi al più presto. Abbiamo cercato anche un altro termolese, giovanissimo, uscito dall'Istituto Alberghiero Federico di Svevia, il giovane Christian Farinelli, che si è specializzato in campo enogastronomico e in Inghilterra ha trovato subito sistemazione, non siamo riusciti a contattarlo forse perché impegnatissimo in questo periodo pre-natalizio, ma i genitori Enzo e Rossella Farinelli ci hanno assicurati che il problema Brexit per il momento non lo impensierisce affatto, ma ci hanno detto che presto sarà a Termoli e potremo chiederlo direttamente a lui. Insomma la Brexit preoccupa, ma fino ad un certo punto.