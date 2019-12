TERMOLI. E' ormai ultimato mancava solo qualche ritocco, e il presepe che ogni anno in via Ruffini allestisce Antonio Casolino, era lì in mostra. Quest’anno il presepe è un po' diverso dal solito, meccanico con statuine più piccole. Quest'anno ha avuto il supporto del parroco della parrocchia di San Timoteo, don Benito Giorgetta, che gli ha fornito le statue in formato più grande delle solite. statue create da Cleofino Casolino.

