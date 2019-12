TERMOLI. Giornata del ringraziamento dei coltivatori diretti del basso Molise, che cade ogni anno alla seconda domenica di dicembre.

Giornata organizzata dalla Coldiretti , che prevede una sfilata per le vie cittadine degli enormi bestioni che lavorano la terra.

Una sfilata che ha visto sfilare oltre agli ultimi modelli di trattori ultima generazione tecnologica, anche mezzi che avevano più di un secolo di vita come quello che apriva la sfilata della Landini, che addirittura per l'accensione in modo, ha bisogno di una bombola del gas che lo faccia mettere in moto.

Dopo la sfilata per le vie di Termoli, da piazza del Papa, l’arrivo alla chiesa di San Pietro e Paolo per assistere alla Santa Messa, la benedizione dei mezzi,all'offertorio un rimorchio di trattore, di prodotti che ci dona la terra che gli agricoltori hanno offerto alla chiesa che ne farà sicuramente buon uso nei confronti dei bisognosi.

Noi abbiamo ascoltato il segretario della Coldiretti zonale Fernando Liberatore, poi una giovanissima che ha deciso di apprendere il mestiere di famiglia e porta il trattore con maestria.

Tutto questo evento voluto dagli agricoltori per ringraziare la provvidenza del discreto lavoro ha permesso loro di fare in questo anno che sta per finire e augurarsi che per il prossimo se non si potrà migliorare almeno fosse come quest'anno.