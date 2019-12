“MeCi Larino”: nasce l'app per migranti e comunità inclusive

LARINO. Presentato, domenica mattina, al Palazzo Ducale di Larino il primo social network di comunità. Un progetto ambizioso e lungimirante, primo in Italia di questa tipologia, pensata per una comunità inclusiva che punta su uno spazio virtuale definita “piazza” adattandosi alle nuove forme di comunicazione e conoscenza.

L’app “MeCi Larino” (Migranti e Comunità Inclusive), nasce dalla proposta progettuale dell’Università degli Studi del Molise, “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”, avanzata al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che, riconoscendo grande validità al progetto ha assegnato un finanziamento per l’importo di euro 950 mila euro a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (Fisr).

Un risultato, questo di UniMol, di considerevole rilievo sotto diversi aspetti che ha coinvolto negli ultimi 12 mesi, in uno studio di ricerca sul territorio frentano, sia il Comune di Larino che lo Sprar locale. Il progetto ha puntato su uno studio di fattibilità inclusiva partendo dall’integrazione degli ospiti dello Sprar, ma significativo e fruibile a tutta la comunità larinese, in questo caso pioniera a livello nazionale.

Dopo i saluti del sindaco della cittadina frentana Giuseppe Puchetti e Rocco Abalsamo, Responsabile del progetto Sprar/Siproimi Larino, il professor Giovanni Maddalena, membro del Comitato Tecnico Scientifico Progetto MeCi, ha esposto ai numerosi presenti i principi su cui si è fondato l’idea di una applicazione quale strumento pratico ed efficiente: un ricollocare principi di comunità inclusiva ed interattiva contestualizzandola nell’era digitale.

La ricerca, supportato sul territorio dalla dottoressa Rossella Mammarella, referente locale del progetto, si è fondata sul fornire nuovi modelli sociali di inclusione vera, ha continuato il professor Maddalena, l’app diventa così l’azione inclusiva di comunità con particolare attenzione al lavoro. Un network di Larino che investe sull’integrazione, quindi sugli ospiti dello Sprar, ma che diventa di tutti: MeCi Larino, proprio per la sua natura inclusiva si presenta fruibile in italiano, inglese, francese e arabo e si edifica su alcuni principi: persone che pensano alle persone, far incontrare la richiesta del lavoro con l’offerta e la promozione del territorio e delle attività sociali.

La condivisione, leva dell’applicazione, è il binario di conduzione verso la comunicazione e la conoscenza incoraggiando la fattibilità d’integrazione in una comunità fervente come quella di Larino.

Presente all’incontro anche il dottor Pietro Tosco, Digital Contest Manager di Heritage Srl, l’azienda che ha concretizzato il progetto dell’UniMol in seguito ad un analisi delle attuali soluzioni disponibili in Italia e in Europa e i questionari diffusi tra la popolazione frentana e gli ospiti dello Sprar.

Il dottor Tosco ha spiegato ai presenti, tra cui molti ospiti ed operatori dello SPRAR locale, il facile utilizzo dell’app scaricabile daPlay Store o Google Store sotto il nome di MeCi Larino; dopo la registrazione, riservata ai residenti locali, l’approvazione da parte del Comitato referente del progetto UniMol, attuali amministratori, ci si addentra nello strumento che presenta le stesse caratteristiche di altri social network, ma con obiettivi differenti. Il network di comunità dirige il proprio obiettivo verso l’inclusionecon la promozione dell’incontrarsi e interagire: lo spazio virtuale chiamato “piazza” rende molto l’idea di una ricerca di socialità. Unico vantaggio, per gli ospiti dello Sprar, che l’app conserva per la sua nascitasono le notifiche che essi ricevono in merito alle offerte di lavoro.

Gli spazi virtuali si suddividono in “piazza”, area privati cittadini ed area Enti locali. Le offerte di lavoro possono essere inserite esclusivamente da Enti, associazioni ed imprese.

MeCi Larino, quindi, un validissimo strumento che è a disposizione di tutta la collettività e permette condivisione di attività sociali, promozione del territorio, ricerca-offerta lavoro e la possibilità di diventare un veicolo di comunicazione ben più ampio. Ma l’aspetto fondamentale del progettorimane quello umano che fa di un “problema” una risorsa rendendo l’azione vincente: un app nata per gli ospiti dello Sprar, ma una soluzione per tutti.