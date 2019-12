La solidarietà a due ruote: i doni del motoclub Road Eaters agli orfani

TERMOLI. Anche quest’anno il gruppo motociclistico Road Eaters ha organizzato una raccolta di doni da portare ai bambini ospiti dell’orfanotrofio-casa famiglia “Istituto Mater Orphanorum” di Cercepiccola. La consegna è stata effettuata domenica 15 dicembre. Una piccola buona azione che rende queste festeun po’ meno amare per questi bambini soli e per queste donne con bambini con situazioni problematiche costrette a stare all’interno della struttura. Tra idoni fatti c’era un po’ di tutto:giocattoli in primis, ma anche indumenti, alimentari-tra cui gli immancabili dolciumi natalizi ma anche alimenti basilari come farina, pasta, zucchero… In mattinata così i centauri termolesi e non, si sono vestiti da Babbi Natale ed in sella alle loro motociclette, si sono recati alla volta del piccolo Comune della Valle del Tammaro per regalare dei sorrisi a dei bambini meno fortunati che, soprattutto in queste feste così importanti in cui ci si ritrova in famiglia, potrebbero sentire ancora più forte la loro solitudine. Ecco perché fare un’azione del genere riempie il cuore non solo di chi riceve (i bambini) ma anche di dona, in questo caso i motociclisti, per aver contribuito a donare un po’ di felicità a tanti bambini bisognosi!