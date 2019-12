CAMPOMARINO. Una splendida giornata quella che domenica mattina ha fatto da cornice all’iniziativa Clean Sea Life, sulla spiaggia Caretta caretta, a Campomarino Lido. «Un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato e anche a quelli che avrebbero voluto ma non hanno potuto per impegni di lavoro o altro. Finalmente il tempo ci ha permesso di fare questa giornata di pulizia per contrastare il fenomeno del Marine Litter, iniziativa organizzata da Legambiente Molise insieme al Comune di Campomarino nell'ambito di Clean Sea Life, il progetto europeo di cui Legambiente è partner. Una bella giornata, non solo perché soleggiata, ma anche e soprattutto per il clima di grande passione per l'ambiente e per la salvaguardia di esso». Sono le parole dell’assessore all’Ambiente del comune di Campomarino Antonio Saburro. I volontari hanno ripulito l’arenile dai rifiuti, catalogandoli, in una vera e propria filiera al contrario.