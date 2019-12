Sempre più italiani si trasferiscono all'estero, diminuiscono gli immigrati dall'Africa

ROMA. Sempre più italiani si trasferiscono all'estero, mentre diminuiscono gli immigrati dall'Africa verso l'Italia. Sono gli ultimi dati Istat su iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 2018.

Le cancellazioni anagrafiche per l'estero (emigrazioni) sono state 157mila (+1,2% sul 2017). Di queste, quasi tre su quattro riguardavano italiani (117 mila, +1,9%). Le iscrizioni anagrafiche dall'estero (immigrazioni) sono state circa 332 mila, per la prima volta in calo sull'anno precedente (-3,2%). Sono 816mila gli italiani trasferiti all'estero negli ultimi 10 anni, oltre il 73% ha 25 anni e più e tre su 4 hanno un livello di istruzione medio-alto.

La regione da cui emigrano più italiani, in valore assoluto, è la Lombardia con un numero di cancellazioni anagrafiche per l’estero pari a 22 mila, seguono Veneto e Sicilia (entrambe oltre 11 mila), Lazio (10 mila) e Piemonte (9 mila). In termini relativi, rispetto alla popolazione italiana residente nelle regioni, il tasso di “emigratorietà” più elevato si ha in Friuli-Venezia Giulia (4 italiani su 1.000 residenti), Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (3 italiani su 1.000), grazie anche alla posizione geografica di confine che facilita i trasferimenti con i paesi limitrofi.

Tassi più contenuti si rilevano nelle Marche (2,5 per 1.000), in Veneto, Sicilia, Abruzzo e Molise (2,4 per 1.000). Le Regioni con il tasso di emigratorietà con l’estero più basso sono Basilicata, Campania e Puglia, con valori pari a circa 1,3 per 1.000.

Nel decennio 1999-2008 gli italiani che hanno trasferito la residenza all’estero sono stati complessivamente 428 mila a fronte di 380 mila rimpatri, con un saldo negativo di 48 mila unità. Dal 2009 al 2018 si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni per l’estero e una riduzione dei rientri (complessivamente 816 mila espatri e 333 mila rimpatri); di conseguenza, i saldi migratori con l’estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media negativi per 70 mila unità l’anno.

“L'Istat – commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - conferma quello che diciamo da tempo: la più grande tragedia italiana è quella dei giovani e di chi sta scappando dall'Italia perché costretto o perché perde la speranza. La necessità di dare una risposta a questa emergenza deve essere al primo posto della nostra agenda creando un nuovo modello di sviluppo e nuove opportunità. Le priorita' sono queste, è bene capirlo”. (Fonte Regioni.it)