​Come diventare esperti di gestione delle risorse umane

TERMOLI. La gestione delle risorse umane rappresenta uno degli aspetti più importanti di un’azienda per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Chi lavora in questo ambito è impegnato non solo nella selezione dei nuovi assunti e nella valutazione dei candidati, ma anche nella gestione dei lavoratori, sia dal punto di vista amministrativo che sotto il profilo della formazione. Anche quando un’impresa non dispone di un ufficio del personale proprio, essa non può fare a meno della gestione delle human resources: in questo caso, quindi, si affida alle agenzie interinali, cioè società terze, che si occupano dei vari step di selezione.



Il percorso di studi

Un Master in Gestione delle Risorse Umane come quello che viene offerto da Bologna Business School rappresenta il punto di approdo del percorso formativo seguito da chi è interessato a diventare un professionista del settore. Alla funzione delle risorse umane vengono applicati strumenti ad hoc e teorie che servono a mettere in risalto i valori del capitale umano: la gestione delle organizzazioni viene presa in esame con un approccio sistematico. Questo master ha ricevuto l’accreditamento Epas e prevede un anno di formazione, basato su lezioni interattive, in-company workshop e incontri con ex studenti, che forniscono la propria esperienza. Al termine, lo studente è tenuto a partecipare a uno stage di tre o quattro mesi.

Prima del master

Il percorso di studi che si può seguire prima del master, invece, è variabile: sia una laurea in ambito economico che una laurea in ambito umanistico possono garantire possibilità di carriera soddisfacenti. Come è facile intuire, la laurea economica si rivela utile per la gestione degli aspetti contrattuali, normativi e amministrativi, mentre quella umanistica è preziosa per ciò che ha a che fare con la formazione del personale e la sua selezione. In linea di massima, comunque, non si può prescindere da un mix di conoscenze in entrambi i campi, poiché la cultura di business si deve sempre sposare con un approccio filosofico.

Cosa fa un manager delle risorse umane

Sono parecchi i compiti che può essere chiamato a svolgere un manager delle risorse umane, a iniziare dalla progettazione di programmi innovativi e dalla loro messa a punto: non si tratta solo della formazione, ma anche del monitoraggio del clima di lavoro, del suo miglioramento e del suo sviluppo. Inoltre, è importante che la somma dei vari saperi interni all’azienda venga valorizzata: affinché ciò sia possibile, occorre in primo luogo che tali saperi vengano riconosciuti. In generale è indispensabile che i bisogni delle risorse interne siano ascoltati ed esaminati.

La gestione del personale

Chi si occupa di gestione del personale è chiamato a realizzare piani di inserimento per i nuovi assunti e a programmare le assunzioni stesse, anche dal punto di vista numerico. Per chi si avvicina a questo lavoro per la prima volta, è ritenuta fondamentale la capacità di cogliere e interpretare la complessità dei mutamenti del contesto economico, ma soprattutto l’abilità nel creare valore aggiunto in un’azienda.

Come si lavora

A tale scopo, si procede con la definizione delle competenze e delle attitudini che un’azienda cerca nel personale da assumere. Le risorse umane non devono solo essere selezionate, ma anche formate. Seguono altre attività di rilievo, come la definizione dei costi di gestione, l’elaborazione dei programmi di intervento e il monitoraggio dell’andamento dei lavori. Non si può fare a meno, infine, di supportare e favorire i processi di change management, tenendo presente che gli aspetti correlati ai comportamenti organizzativi e alla cultura devono essere sempre integrati con quelli che riguardano la produzione. La gestione del cambiamento non è sempre la stessa, ma varia in funzione degli obiettivi.