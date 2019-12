In ricordo di Errico Rosati: a dieci anni dalla scomparsa del preside

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Ieri mattina alla presenza di un numeroso pubblico, a Santa Croce di Magliano presso la palestra del plesso scolastico di Viale Caduti di Nassiriya, è stata ricordata la scomparsa del caro Preside Errico Rosati, avvenuta prematuramente 10 anni fa. Alla commemorazione presente la famiglia, le Istituzioni, la scuola con il corpo insegnante, i Carabinieri, il parroco, i ragazzi e l’Amministrazione comunale. La commemorazione è stata aperta dalla Dirigente scolastica Giovanna Fantetti, a seguire l’appassionato intervento del prof. Luigi Pizzuto che ha ripercorso il tracciato e i risultati ottenuti dalla scuola, la valenza, la sicurezza e la bellezza del plesso provvisorio costruito con tanti sacrifici in quel bellissimo posto, condiviso dal Preside Rosati subito dopo il terremoto e ancora che lui lo aveva definito in un suo articolo: il "Preside del sorriso"; molto emozionante l’ex Provveditore agli Studi Giuseppe Colombo che ha evidenziato gli anni in cui insegnava nella scuola di Errico e le molteplici attività svolte anche insieme ad altri due docenti prematuramente scomparso: il prof. Antonio Giordano e il prof. Angelino Licursi. Attività che già diversi anni prima furono riprese dal Dipartimento RAI "Scuola ed Educazione".

Il Consigliere Iantomasi ha messo in evidenza la grande umanità di Errico Rosati e i sentimenti di solidarietà che lo distinguevano specie nei confronti dei meno abbienti. A seguire l’appassionato ricordo dello scrivente, Sindaco del Comune all’epoca del terremoto del 2002, che con dovizia di particolari mi sono sforzato di riportare alla memoria quei brutti momenti in cui a Santa Croce 800 ragazzi in età scolare erano rimasti senza scuole e senza la possibilità di poter riprendere le lezioni. La gravissima situazione spinse la mia A.C. e il Preside Rosati a fare la scelta di individuare l’area della bellissima Villa Mastrangelo dove poter costruire un plesso provvisorio per far ripartire quanto prima le scuole e ridare così una parvenza di normalità ai ragazzi e alle rispettive famiglie. Iniziarono insieme al Preside i “viaggi della speranza” presso le Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che ci avevano adottato per farci aiutare con cospicui finanziamenti nella costruzione del complesso scolastico, dove ancora oggi, a distanza di 17 anni, in tutta sicurezza e tranquillità si tengono le lezioni.

Quella struttura costò all'epoca oltre 4 milioni di euro, frutto di donazioni e solidarietà. L' intervento pubblico a totale carico della Regione, riguardò solamente l'acquisto del terreno, a prezzo concordato con i proprietari, molto inferiore al valore di mercato dello stesso. Proprio per questo quella scuola, meritava e merita rispetto. Lo dico a chi nel corso degli anni ha cercato di dimenticarlo, sminuendo quella progettazione, non facendoci nessun intervento di manutenzione e lasciandola come negli ultimissimi anni, nel più completo abbandono. Secondo me, lo continuo a ripetere, anche per rispetto di chi ha donato e della volontà dell’amato Preside che tanto fece per quella realizzazione, l’attuale amministrazione comunale dovrebbe valutare con saggezza e determinazione, la possibilità, con una serie di accorgimenti, di renderla definitiva, accogliente e super sicura. Sperando che le Istituzioni preposte ci diano ascolto e sostegno. A seguire ancora diversi docenti e i ringraziamenti commossi di Marco, figliolo del caro Preside. La manifestazione si è conclusa con questo augurio, sulle note dell’Inno alla Gioia eseguito magistralmente dai ragazzi della scuola sotto la guida dei bravissimi prof. Fiorilli e Grimaldi . Il caro Preside, da lassù, sorridendo continuerà a vigilare su tutti noi e sulla sua amata scuola.

Il resoconto è stato pubblicato da Giovanni Gianfelice sulla propria pagina Facebook.