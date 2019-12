“Arte No Dique”: con la musica l'accoglienza dei bimbi brasiliani a Larino

LARINO. Al via a Larino l’esperienza meravigliosa di interscambio culturale Italia Brasile dell’orchestra Magliano e i ragazzi di “Arte No Dique” avvenuta con l’accoglienza presso l’Aula Magna del plesso Itag dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino nella mattinata di lunedì.

Un’accoglienza calorosa, fortemente emotiva, con l’Aula Magna gremita di ragazzi della scuola secondaria di primo grado, docenti e famiglie: un’esperienza dicrescita intensa che a Larino è al secondo anno.

Ad accogliere i giovanissimi percussionistiuna lezione del Maestro Fausto Franceschiello, clarinettista e docente con una lezione-concerto dal titolo “Il corno di bassetto da Mozart a Jobim”, presenti i docenti i Musica il Maestro Roberto Di Carlo e il Maestro Oreste Sbarra.È con uno strumento amato da Mozart che i docenti delle classi di musica hanno voluto dare valore al grande progetto sociale di interscambio culturale che,affonda le sue radici in un viaggio esperienziale del musicista e docente Marco Molino. Un’intesa particolare nata nell’immediato con l’incrociarsi di sguardi di Marco con i ragazzi delle Favelas in Brasile: ne è rimasto folgorato dandosi da fare e costruendo un ponte Italia-Brasile proprio con il linguaggio universale, quale la musica.

Un progetto sociale importante e di spessore umano che vede la sua nascita con l’incontro di Molino e l’Istituto “Arte No Dique”, Centro sociale che sorge nel cuore della favela di Santos, la più grande realtà in palafitte del Brasile ove il Centro appare come un “impero” nel nulla , salvando i bambini e ragazzi dagli aspetti e i pericoli che caratterizzano il luogo. Una grande risorsa “Arte No Dique” che ci ricorda quanto possa fare la musica: modificare la realtà, creare altre aspettative, costruire ponti con il mondo e, questo’ultimo punto è ciò che ha dato vita al bellissimo progetto sociale di interscambio culturale iniziato a Larino un anno fa. Quest’anno la nascita dell’associazione molisana “L’arte dell’incontro”, di cui è presidente Marco Molino, ha rafforzato l’operosità molisana, infatti l’avventura italiana per i ragazzi brasiliani è iniziata lo scorso 8 dicembre presso San Martino in Pensilis per proseguire poi a Larino oltre lecollaborazioni nei Comuni di Casacalenda, Guglionesi, Montorio nei Frentani e Termoli. Preziosa sarà la collaborazione con Percussioni Ketoniche, gruppo di percussionisti molisani con all’attivo una lunga esperienza concertistica e di ricerca in Italia ed all’estero. Un moto fervido intriso da una socialità ricercata nella bellezza dell’essere dei ragazzi che, portano nelle famiglie ospitanti e la collettività la loro grande forza di vivere e il loro stesso vissuto: una crescita reciproca che, come ogni confronto, ridisegna nuovi percorsi di pensiero e di apertura.

La settimana dei giovanissimi percussionisti continuerà con lezioni didattiche in varie materie oltre il laboratorio musicale per la preparazione del concerto finale previsto per il giorno 21 dicembre che, si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Omicomprensivo di Larino, l’evento vedrà l’alleanza musicale dell’Orchestra Magliano e il collettivo Querò, seguiti dagli eccelsi Maestri.

“L’arte dell’incontro” e “Arte No Dique” un connubio sublime che ha dato vita ad un progetto sociale ambizioso ma fattibile, che guarda lontano puntando sull’integrazione e inclusione per un Natale che vive il suo vero significato. D'altronde come asserisce il presidente dell’associazione coinvolta Marco Molino”In fondo la vita non è altro che “L’arte dell’incontro”.