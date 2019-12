Tari 2020 e famiglie disagiate

MOLISE. Con riferimento alla Tari, una rilevazione (realizzata nell’ambito del progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”), finanziata dal Ministero dello sviluppo economico, rende noto che Isernia è stato uno dei 10 capiluogo di provincia in cui la tassa sui rifiuti è costata meno (185 euro/anno). Il dato è stato ripreso dall’Osservatorio dei prezzi e delle tariffe di ‘Cittadinanzattiva’ che ha assunto – quale riferimento – una famiglia-tipo composta da tre persone ospitate in una casa di 100 mq. La città più costosa è stata Catania (504 euro, lievitati del 15,9% in più rispetto al 2018). Meno cara è stata Potenza (121 euro, addirittura decresciuti del 13,7% a fronte dell’anno scorso). Analizzando le tariffe dei 112 capiluogo, si registra che gli aumenti hanno interessato 51 centri mentre gli importi sono rimasti stabili in 27 e sono diminuiti in 34. L’incremento più elevato (+19,1%) è stato quello di Matera mentre la diminuzione più consistente (-16,8%) è stata rilevata a Trapani. Infine, se ci si riferisce alle aree geografiche, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti sono costati meno ai contribuenti del Nord (258 euro), di più al Centro (299) mentre il Sud (351) si è rivelata l’area geografica più costosa.



Sul tema, Antonio Gaudioso, Segretario generale di “Cittadinanzattiva”, ha confermato che “continuano a registrarsi ritardi in molte aree del Paese” e che la transizione verso un’economia circolare, prevista dalla strategia 2020, “sembra essere ancora lontana. Continuiamo a registrare una modalità di calcolo dei costi che non tiene conto dei rifiuti realmente prodotti e, quindi, non incentiva il cittadino a cambiare i propri comportamenti perdendo così un’occasione per costruire percorsi innovativi basati sul coinvolgimento di cittadini, aziende ed istituzioni in un circuito virtuoso”. Le differenze territoriali riuscirebbero marcate non solo in termini di costi del servizio ma anche con riferimento alla qualità mentre “la rilevazione delle eventuali agevolazioni disponibili restituisce una fotografia molto variegata”. Se ne evince che vivere in una città, invece che in un’altra, può voler dire disporre di un servizio di gestione-rifiuti costoso, insoddisfacente e con limitate agevolazioni a sostegno del pagamento della tariffa.

Per il 2020, però, la Tari potrebbe diventare più leggera per le famiglie disagiate, dal momento che circa 2 milioni di nuclei familiari accederebbero a condizioni tariffarie agevolate. L'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) definirà le modalità attuative delle sconto, siglando un'apposita convenzione con l’Anci al fine di assicurare una capillare informazione sui ‘bonus’ destinati. E' quanto è stato proposto dall’emendamento Pella (Forza Italia), vice-Presidente Anci, approvato dalla Commissione finanze della Camera, assieme ad alte proposte che interessano gli enti locali. Nello specifico si prevede che l'Arera assicuri agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni tariffarie agevolate.

Gli utenti saranno individuati sulla scorta dei criteri utilizzati per i ‘bonus’ relativi all'energia elettrica, al gas ed al servizio idrico integrato. “Si tratta di una semplificazione del processo di determinazione della tariffa che i Sindaci attendevano da tempo. Per questo sono soddisfatto di questa revisione che implicherà riduzione dei costi di gestione del sistema, semplificando ed azzerando gli oneri organizzativi a carico delle famiglie”. Il bonus sarà attribuito in modo automatico e viene fissato al 30 aprile di ogni anno il termine per l'approvazione delle tariffe, svincolando così i Comuni dalla data di deliberazione del bilancio di previsione. “L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Palazzi al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe-Tari o di non poterle aggiornare. In questo modo gli importi saranno aggiornati coerentemente ai piani finanziari di gestione del soggetto che svolge il servizio”.

Claudio de Luca