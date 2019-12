SAN GIULIANO DI PUGLIA. La memoria degli “Angeli di San Giuliano” è sempre viva e non solo in Molise. Torna anche per il 2020, con l’ottava edizione, il premio Fiabe, intitolato proprio a loro.

Una iniziativa nata nella Garfagnana.

«Ritorna il premio Fiabe Angeli di San Giuliano con l’Ottava edizione. Quest’anno il premio risulta collegato alle iniziative inerenti il Concorso Terremoto 20/20, per la commemorazione dei 100 anni dal terremoto Garfagnana-Lunigiana del 1920. Per questo motivo, quest’anno gli elaborati da produrre, dovranno seguire il tema del Terremoto, secondo le indicazioni contenute nel Bando di concorso.

La scadenza del Premio è fissata al 30 marzo 2020.

Per qualsiasi richiesta informazioni, potete contattare l’indirizzo: angelisangiuliano.fiabe@gmail.com.

L’Associazione “San Giuliano di Puglia 31/10/2002” e il blog fiabeefrane , in collaborazione con Lunigiana Sostenibile, l’Amministrazione Provinciale di Lucca, l’Unione di Comuni della Garfagnana, il Parco regionale delle Alpi Apuane, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana e l’Amministrazione comunale di Fivizzano, indicono un concorso letterario per Fiabe a tema.

Il concorso si articola in due settori separati:

Autori della scuola primaria – Fiabe e storie di fantasia

Autori della scuola secondaria inferiore – Fiabe e storie di fantasia

Il Concorso è rivolto a bambini/ragazzi singoli o riuniti in gruppi composti da minimo tre individui, fino all’intera classe.

Quest’anno il premio viene associato al concorso terremoto 20/20 per ricordare i 100 anni dal terremoto della Garfagnana Lunigiana del 1920; in tal modo le fiabe e le storie di fantasia dovranno essere coerenti al tema del terremoto, da intendersi in senso lato, ovvero nel più ampio significato possibile e quindi scegliendo uno o più argomenti riguardanti, ad esempio, gli aspetti scientifici, la prevenzione, la protezione, il volontariato, le credenze popolari, gli effetti, le speranze, ecc.

Per gli elaborati del settore a), si raccomanda di non superare le quattro (4) pagine.

Per gli elaborati del settore b), si raccomanda di non superare le sei (6) pagine.

Per pagina s’intende un formato A4, composto da un minimo di 30 e un massimo di 35 righe.

Le Fiabe e le storie di fantasia, dovranno essere inedite, prive di argomenti offensivi e in linea con il tema del concorso.

Saranno premiate le prime cinque Fiabe classificate con possibilità di “ex-aequo”. Ogni partecipante o gruppo, potrà inviare più elaborati, ma il singolo invio potrà contenere solo una Fiaba per volta.

I vincitori riceveranno una targa personalizzata con la posizione raggiunta; saranno inoltre donati libri, posters, medaglie e altro materiale.

La spedizione delle Fiabe e storie di fantasia tramite e-mail, dovrà pervenire entro il 30 marzo 2020.

La proclamazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia prevista il giorno mercoledì 27 maggio 2020 a Equi Terme (MS), con premiazioni dei vincitori e attività sul terremoto, con orario dalle 10 alle 17.

Si tratta di uno dei 3 concorsi che riguardano i bimbi sacrificati dal crollo della Jovine, dopo i Colori della Vita e il premio Ewap a Roma.