Ambulanti e Tosap, «Vogliamo parlare col sindaco Roberti»

TERMOLI. Della vicenda sulla tassa dell’occupazione del suolo pubblico degli ambulanti ci siamo già occupati due volte nelle ultime settimane, anche con interviste dirette ai commercianti che animano il mercatino del martedì.

Ora dalla sigla Confesercenti di Termoli arriva la richiesta di incontro formale con l’amministrazione termolese, a firma del direttore Massimiliano Orlando.

«Continuiamo a credere nel cambiamento prospettato dalla Sua amministrazione e pertanto a nome anche degli ambulanti che operano nella città di Termoli e del loro rappresentante Anva-Confesercenti Domenico Gualà, anziché scendere in piazza, come sembra andar di moda in questo periodo, chiediamo un incontro urgente per trattare in particolare di un problema, a nostro avviso molto grave, che si è verificato nei mesi scorsi.

La concessionaria per la riscossione del Comune di Termoli ha inviato degli avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento della TOSAP (tassa di occupazione del suolo pubblico) per l’anno in corso 2019 con sanzione al 30% più interessi, non dando la possibilità agli operatori di pagare con ravvedimento operoso entro l’anno, applicando interessi al 3,75%. Il pagamento con ravvedimento operoso è previsto dalla legge, viene rispettato da tutti i Comuni che difatti avviano gli accertamenti solo l’anno successivo a quello d’imposta, e da 15 anni è stato sempre garantito anche a Termoli.

A richiesta di spiegazioni del nostro rappresentante Anva Confesercenti, un operatore dell’azienda ha risposto che quest’anno è stata l’amministrazione a premere per l’avvio anticipato e a nostro avviso non corretto degli accertamenti. Ovviamente la risposta ha sorpreso anche noi tanto da portare il nostro rappresentante a chiedere spiegazioni proprio all’amministrazione.

Abbiamo chiesto un incontro informale all’assessore Mottola, incontro che siamo riusciti ad ottenere dopo circa un mese ma la cui risposta per accertare la regolarità dell’operazione, ad un mese da quell’incontro e dalla nostra pec, non è ancora arrivata.

Siamo andati allora a chiedere spiegazioni alla dirigente che sulle prime sembrava non essere a conoscenza del problema e che solo in un successivo incontro ha detto che si sarebbe anche lei accertata della regolarità dell’operazione. Ovviamente neanche questa risposta è arrivata.

A tutto questo si aggiunge il fatto che l’azienda di riscossione ha inviato avvisi di accertamento anche agli operatori che avevano già pagato, costringendoli a dover perdere del tempo per recarsi agli sportelli oltre l’orario di duro lavoro e per compilare una domanda di autotutela che, come si sa, va comunque sempre accolta e non da alcuna garanzia.

Mi faceva notare un nostro concittadino che attualmente risiede in Germania, che in un caso simile, a lui è capitato di ricevere dall’azienda di riscossione tedesca una lettera di scuse peril disagio arrecato.

Gli operatori non pretendono delle scuse né dall’azienda, né dall’assessore, né dal funzionario ma chiedono, ed è per questo che vorremo incontrarla:

1) poteva l’azienda inviare avvisi di accertamento con sanzione al 30% senza attendere i termini del ravvedimento operoso?

2) tali avvisi saranno ritirati?

3) per il 2020 chi non ha la possibilità di pagare entro il 31 gennaio può farlo come previsto dalla legge entro i termini del ravvedimento operoso, o deve attendersi anche per il prossimo anno questo regalo di natale da parte dell’amministrazione?»