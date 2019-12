TERMOLI. #Futuropulito è l’hashtag con cui si è rinsaldata la sinergia tra l’amministrazione comunale di Termoli e il gestore Rieco Sud.

Questa mattina, in sala consiliare, l'assessore all'Ambiente Rita Colaci ha fatto il punto della situazione a sei mesi dal suo insediamento assieme alla sua giunta e lo ha fatto convocando i vertici della Rieco Sud - rappresentata dal direttore Di Campli e dalla dottoressa Cappella - e il consorzio Stabile Terra, che hanno ereditato da un anno e anche meno per quest’ultima, i servizi precedentemente affidati a Team e D.R. Multiservice.

«Sono stati sei mesi che abbiamo impiegato, per fronteggiare le emergenze che ci siamo trovati di fronte al nostro insediamento, tra le aree riconvertite in vere e proprie discariche a cielo aperto dove c’era di tutto e di più, materassi, mobili e muratura di ogni genere emisura. Adesso, però è il momento di andare avanti. Si guarda al futuro soprattutto in prospettiva della prossima estate del 2020 quando abbiamo l'obbligo di far trovare una città pulita e accogliente».

Una conferenza stampa che come tema portante aveva la raccolta differenziata,ma è stata indetta anche per illustrare le regole per il futuro. La Colaci ha voluto anche lanciare una sorta di appello alla cittadinanza: «Lo faccio non certo perché siamo deboli, tutt'altro, chiediamo un po’ di collaborazione in più perché per quanto possiamo impegnarci e lavorare se il cittadino non smette di abbandonare i rifiuti per noi diventa davvero difficilissimo rendere la città ordinata e pulita».

Ha preso la parola poi anche il dirigente del settore, Silvestro Belpulsi, spiegando che l’obiettivo è quello di «giungere a un nuovo piano del verde urbano che è fondamentale sia per la socializzazione sia per l’ambiente», e a proposito di verde è intervenuto anche Marco Maio direttore di esecuzione del contratto di gestione del verde pubblico del Comune di Termoli, il quale ha spiegato quanto è stato fatto in fatto di cura e salvaguardia del verde in questi sei mesi. Ha parlato di alberi che in precedenza sono stati piantati ma che non erano adatti al clima termolese, ha parlato di quegli alberi che piantati in posti sbagliati, soffrono e soffrendo le sue radici non potendosi radicare bene naturalmente, s'indeboliscono ed escono sull'asfalto creando anche pericoli per la sicurezza delle persone stesse. «Oggi siamo impegnati a visionare e verificare i circa 7mila esemplari che oggi sono presenti sul territorio termolese». Presente anche il dirigente della Rieco Sud Di Campli che ha esordito dicendo che Termoli tra i comuni gestiti dalla sua ditta in fatto di raccolta differenziata «E’ risultata una città abbastanza virtuosa, siamo passati da 6mila e 500 tonnellate di rifiuti differenziati nel 2018 a 9mila e 700 tonnellate del 2019.

Per quello che riguarda gli imballaggi di plastica siamo passati da 600 tonnellate a 1161 tonnellate. L’organico è passato da 1798 a 3809 tonnellate».

Cresciuta anche la differenziata di carta e cartone, del vetro e dei rifiuti da spazzamento che sono stati inviati negli impianti di recupero. E’ sceso il totale dei rifiuti indifferenziati da 7mila a 4mila 600 tonnellate. Insomma numeri positivi ma questo non ci autorizza ad abbassare la guardia anzi ci autorizza e ci dovrà spronare a fare sempre meglio».