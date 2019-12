​Il peso del gioco d’azzardo sulla nostra economia

TERMOLI. Il gioco legale ha un peso sempre più crescente per quanto riguarda le finanze italiane. 10 miliardi di euro di contributo fiscale diretto, 14 miliardi di valore aggiunto, vare a dire quasi l’1% del Prodotto Intero Lordo nazionale.



Numeri clamorosi, che sono stati messi in mostra da Acadi, l’Associazione dei Concessionari di Giochi Pubblici aderente a Confcommercio. Nel Primo Rapporto sul Gioco Pubblico, infatti, si leggono cifre sempre in costante crescita, che testimoniano l’importanza del settore all’interno delle dinamiche occupazionali, finanziarie ed economiche del paese. Il report si sofferma lungamente sulle opportunità lavorative date da questo settore: attualmente sono oltre 78 mila le persone attive nel comparto del gioco legale, con una remunerazione dei concessionari e delle filiere per il 2018 che ha raggiunto gli 8,6 miliardi di euro, che sono appena l’8% dei 106 miliardi raccolti complessivamente attraverso le giocate. Di questi 106 miliardi, l’82,2% è stato restituito in vincite, mentre il 9,7% si è tramutato in entrate erariali e imposte.

A produrre di più, e quindi a spendere, sono gli abruzzesi, che nel 2017 hanno speso in apparecchi elettronici come le slot machine, ma anche in casinò online, scommesse sportive e lotterie, qualcosa come 29 euro al mese. Al secondo posto c’è la Lombardia, con 27 euro, e infine l’Emilia-Romagna, a chiudere il podio con 26 euro.

Il rapporto di Acadi, oltre a fattori economici e occupazionali, sottolinea anche l’impatto sociale del rapporto, soffermandosi in particolar modo sul concetto di gioco responsabile. Informazione e sensibilizzazione sono infatti sentiti come criteri fondamentali per la protezione dell’utente.

Garanzie che sono possibili solo all’interno del circuito del gioco legale, che in Italia è controllato da ADM, ovvero dall'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli Obiettivo dell'agenzia è quello di vigilare sull'effettiva esperienza ludica degli utenti, che deve essere sicura, controllata e trasparente. Per tali motivi, è fondamentale preferire un casinò appartenente al circuito legale. Per riconoscerlo basta controllare il dominio (che deve necessariamente essere .it) e la presenza in home page del logo di ADM, attestazione dell'ottenimento della concessione di gioco. Si tratta dell'ex AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e ha l'obiettivo di accertare il pagamento delle accise all'interno del sistema doganale, ma anche e soprattutto di gestire il gioco pubblico italiano, con una serie di azioni di contrasto a quello illegale.

Grazie al gioco legale, e all’attività di monitoraggio di ADM, il gambling italiano è destinato a crescere. E ad aiutare l’economia tricolore.