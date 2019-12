Esploderà in piazza il Capodanno 2020 Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Con i dovuti scongiuri climatici, che spesso vede il meteo rompere le uova nel paniere, è tutto pronto per aspirare al Capodanno 2020 in piazza. Due volte 20, insomma, una data speciale. Dalle 22.30 del 31 dicembre la festa impazzerà in centro. A presentare l'evento l'assessore alla Cultura Michele Barile, affiancato stamani dai 3 dj, Vinx, Marco Capetola e Fabio Pezzotta, la voce del Capodanno di Roberto Di Blasio, che hanno affiancato Barile.

Ci sarà la special animation F-crew con l'electro boogie della campionessa del mondo Erika Pellicciotti.

La conferenza del Capodanno è stata seguita in diretta Facebook da Termolionline.