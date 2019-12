Franchising: sempre più diffuso nel settore Food & Beverage

TERMOLI. Il settore Food & Beverage è uno dei più floridi d’Italia, di conseguenza l’interesse nei suoi confronti è sempre molto elevato.

Negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre più, in tale ambito, il cosiddetto franchising, una particolare formula di apertura di punti vendita che può senz’altro garantire dei vantaggi importanti sia al singolo imprenditore che sceglie di aprire un ristorante o un punto vendita, sia alla “casa madre”.

Il caso di Domino’s Pizza

Proprio in questi giorni, infatti, si sta parlando del fatto che la catena internazionale Domino’s Pizza è fermamente intenzionata ad ampliarsi sul territorio italiano fino a coprire, entro il 2030, ben il 2% dell’intero settore.

Domino’s Pizza ha dichiarato di volersi espandere proprio attraverso la valorizzazione del franchising, di conseguenza è alla ricerca di investitori che vogliano aprire dei nuovi punti vendita affiliati.

Quest’azienda, peraltro, è fermamente intenzionata a valorizzare le consegne a domicilio, le quali si stanno diffondendo sempre più anche grazie alla crescita di apposite App che consentono di eseguire l’ordine con un click; in tale ottica si sta parlando addirittura della possibilità di aprire una “black kitchen”, ovvero un esercizio che funga esclusivamente da cucina e che commerci esclusivamente attraverso le consegne a domicilio.

Ma in che cosa può consistere, sul piano pratico, il franchising applicato al settore Food & Beverage? Cerchiamo di fare chiarezza.

In cosa consiste la formula del franchising

Nel franchising, come visto, ci devono essere degli imprenditori che investono nell’apertura di un locale, il locale però viene presentato al pubblico con il logo della casa madre, di conseguenza per il consumatore è del tutto irrilevante il fatto che si tratti di un franchising o di un negozio gestito autonomamente della società in questione.

Gli accordi contrattuali tra imprenditore e casa madre possono variare, cerchiamo tuttavia di tracciare un quadro di mero esempio.

La casa madre stabilisce i criteri tramite cui gli investitori possono affiliarsi: può essere richiesto, ad esempio, un locale di una determinata dimensione, inoltre è controllata sempre con grande scrupolosità anche la zona in cui viene fatta l’apertura, per evitare che il negozio abbia un bacino d’utenza potenziale troppo scarso.

In alcuni casi, l’imprenditore che intende affiliarsi è chiamato a pagare la cosiddetta “fee” d’ingresso, ovvero una somma legata esclusivamente all’affiliazione, in altri invece questa spesa non è prevista.

In tutti i casi, invece, è previsto che la casa madre trattenga una percentuale del fatturato, la quale è stabilita da contratto.

I principali vantaggi per l’affiliato

Come si accennava, l’imprenditore può tuttavia godere di una serie di vantaggi non da poco, a cominciare dal fatto di poter utilizzare un brand già noto e blasonato agli occhi dei potenziali clienti.

La casa madre, peraltro, provvede anche al marketing, dunque effettua una serie di azioni di promozione del negozio affiliato, ad esempio annunciandone l’apertura nei propri canali ufficiali.

La casa madre può affiancare l’affiliato anche dal punto di vista del know-how, mettendo a disposizione le competenze aziendali e, non di rado, provvedendo anche all’allestimento del negozio.

Da questo punto di vista, la casa madre può curarsi sia delle varie dotazioni tecniche necessarie per la cucina, diversi esempi si possono trovare tra le attrezzature ristorazione di AllForFood.com, sia dell’arredo relativo alla parte del locale in cui i clienti vengono ricevuti.

Il franchising, dunque, può essere un’opportunità allettante per chi vuol avviare un’attività del settore: sicuramente questa soluzione tende ad essere più onerosa rispetto all’apertura di un negozio autonomo, tuttavia il business potenziale può crescere in modo davvero importante.