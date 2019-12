LARINO. Una sala Freda gremita, martedì mattina, di giovani studenti dell’ITAG San Pardo di Larino, autorità politiche, in rappresentanza anche di tanti Comuni molisani e tante personalità, presso Palazzo Ducale perfesteggiare il 25esimo anno di vita dell’associazione nazionale Città dell’olio con il convegno dal titolo “Larino, la culla delle Città dell’Olio”.

Una ricorrenza importante che ha visto protagonista proprio la bella Larino ben 25 anni fa, un progetto perspicace nato da un’idea di Pasquale Di Lena, che materializzava la sua passione per il territorio andandolo a contestualizzare in un ambito decisamente di ampio respiro. Un evento che ha richiamato tanta attenzioneed emozione rafforzata dalla proiezione in sala di un video di Salvatore Franzini a testimonianza dell’incontro di 25 anni prima che, suggellava la nascita dell’associazione “Città dell’olio”. Dopo l’apertura dei lavori da parte del sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, in qualità di Coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Molise, l’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere ha esposto gli intenti in merito al tema: l’olio risorsa importante per il territorio che insieme alla bellezza dei paesaggi molisani rendono appetitoso anche dal punto di vista turistico la nostra Regione. Motivo per cui lavorando sulle non poche criticità in cui verte il settore, mettendo in atto molta determinazione, valorizzando tutto ciò che contraddistingue la realtà molisana e legiferando in merito, si riuscirà a fornire gli strumenti agli operatori. Cavaliere, ha ricordato inoltre, che Larino è già protagonista con altri 14 sindaci del Bio-Distretto, e questa è una direzione che la Regione ha preso auspicando di concretizzare legiferando in merito, al più tardi, in gennaio 2020.

Antonio Balenzano, Direttore dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, ha moderato l’incontro riportando l’emozione e il lavoro condiviso con Pasquale Di Lena e tutti coloro che hanno partecipato alla nascita di una realtà così imponente: L’allora sindaco Alberto Malorni non nascose la profonda emozione nel vedere pubblicato con un plauso sulla prima pagina del “L’Unità” l’evento sensazionale avvenuto a Larino.Aneddoti, ma anche tanta concretizzazione, riportato ai presenti dal presidente nazionale dell’associazione “Città dell’olio” Enrico Lupi: un appello dell’ideatore Pasquale Di Lena raccolto a livello nazionale riconoscendogli una valenza ampia che, ha portato la stessa associazione a parlare oggi di promozione pilotata con peculiarità passando per la scoperta del territorio, dell’esperienza diretta dei luoghi di appartenenza, dei mestieri legati alla risorsa verde, all’extravergine. Diventa un discorso unico, quindi, investire sul turismo dell’olio con tutto il suo patrimonio di civiltà millenaria, esso può contribuire al mantenimento di questa cultura che ha la criticità di una bassaredditività a fronte di una varietà e qualità alta. Ma l’impegno dell’associazione ha portato il turismo dell’olio tra le priorità del Governo, si è in attesa, infatti, dell’approvazione dell’emendamento alla Legge del Bilancio 2020, attualmente in discussione in Senato, questo andrebbe ad equiparare le opportunità tra le attività di oleo-turismo e enoturismo. Si sta promuovendo anche.

Ha continuato Lupi, il riconoscimento dell’Unesco. Tante le progettualità che hanno fatto da motore ad una realtà nata 25 anni fa a Larino che oggi conta l’adesione di 18 Regioni e 330 Comuni. Necessario. Proiettato durante il convegno un video-saluto del primo presidente dell’associazione Carlo Antonino, purtroppo assente per motivi di salute che ricorda l’audacia idea di Pasquale Di Lena diventato un progetto ambizioso, che molto è cresciuto nel tempo puntando su una crescita dell’identità territoriale. Tra i relatori anche Ro Marcenaro, ideatore del logo “Città dell’olio”. Un passaggio sul Bio-Distretto fatto anche da Giovanni Di Stasi a rafforzare l’idea di territorialità fruttuosa. non sono mancati i saluti del già Governatore della Regione Molise Giovanni Di Giandomenico e Nicola Malorni Consigliere nazionaleassociazione “Città dell’olio”. Le conclusioni affidate a Pasquale Di Lena hanno dato una sferzata di fierezza e passione nei confronti del territorio e della sua bellezza, dando anche un messaggio propositivo: “Città dell’olio” nata con i migliori auspici foriero di una progettualità propedeutica al rilancio della olivo cultura molisana e italiana, la preziosa arte dell’agricoltura, un settore economico bistrattato da uno sviluppo poco adatto ai territori e le loro comunità. Bisogna ritornare a mettere al centro il valore del cibo, che si lega all’ambiente, al paesaggio, alle tradizioni, e la vera rivoluzione per contrastare un indirizzo errato è una agricolturabiologica a supporto della sostenibilità. Il lavoro della conoscenza dell’olio avviata con la nascita dell’associazione unitamente ai Bio Distretti del cibo saranno la salvezza reale dei territori e del mondo.“Larino, la culla delle Città dell’Olio”, un evento nell’evento, che ha dimostrato, come asserito dall’ideatore Di Lena «i sogni se ci si crede, si avverano».