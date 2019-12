Buone pratiche di inclusione e di alternanza, Erasmus a Malta per quattro docenti dell'Alberghiero

TERMOLI. Dal 14 al 21 dicembre 2019 quattro docenti dell'Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli partecipano a un'esperienza innovativa di incontro e formazione internazionale organizzata a Malta nell'ambito del progetto Erasmus e intitolata “Best @lliance: European Alliance for Wbl and Inclusion, practices and tools to design flexible and tailor made learning plans”. Le attività prevedono incontri tematici e momenti di job shadowing finalizzati allo scambio di buone pratiche e al trasferimento di know-how relativamente ai percorsi di apprendimento basati sul lavoro (Alternanza Scuola Lavoro, Apprendistato, Laboratori a fini di apprendimento Web Based Learning, Mobilità Internazionale), con un focus particolare sull’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali.

Le docenti coinvolte ed entusiaste di questa esperienza sono Rachele Berardini, Cinzia Grafone, Alessia Florio e Giuseppina Di Giacomo. Per tutti i partecipanti, provenienti da varie regioni italiane e da Paesi dell'Unione europea, un'occasione di confronto, scambio di esperienze e di progetti realizzati con competenza, impegno e particolare attenzione al mondo dell'inclusione degli allievi con disabilità e altri bisogni educativi speciali.

Per la scuola superiore di Termoli, guidata dal dirigente scolastico, Maria Chimisso, si conferma un percorso significativo che valorizza risorse e competenze professionali puntando sull'inclusione scolastica di tutti gli studenti con un'apertura al mondo esterno, alle opportunità, e alla realizzazione concreta del diritto all'educazione e all'istruzione.