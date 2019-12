TERMOLI. Dai laboratori SWISSELAB arrivano due nuovi alleati naturali della nostra beauty routine quotidiana: la crema viso Regenera Hydra Visage ed il contorno occhi Lifting Eye Contour.



Swisselab ha deciso di andare incontro alle esigenze delle donne, creando due prodotti totalmente naturali, di qualità ed unici nel loro genere, adatti ad ogni tipo di pelle. Usati in coppia, sono la combo perfetta per una meritata coccola alla pelle del viso.

Ma vediamo le caratteristiche di questi due prodotti made in Swisselab, esperti della cura delle persone.

Regenera Hydra Visage

Con la sua texture leggera e delicata, la crema viso accarezza delicatamente la cute donando un senso di leggerezza e eliminando i segni di stanchezza anche dalle pelli più spente. La pelle del viso è rigenerata, idratata e protetta dopo una sola applicazione. Non c’è dubbio, la natura ti rende ancora più bella!

I 4 natural-plus di Regenera Hydra Visage

Bava di lumaca

L’antirughe che idrata e lenisce la tua pelle prendendosi cura di ogni singolo poro.

Olio di mandorle dolci

Una coccola per le pelli sensibili che aiuta a combattere l’invecchiamento cutaneo

Olio di Argan

L’alleato naturale che, grazie alle sue proprietà antiossidanti, mantiene elastica la tua pelle

Olio di germe di grano

La tua pelle sarà ancora più tonica grazie all’antiossidante dalle origini mediorientali più conosciuto al mondo

Lifting Eye Contour

Il contorno occhi è la star del duetto: i suoi ingredienti naturali sono un vero e proprio bagno di salute per le occhiaie. La storia infinita con borse e gonfiori può finalmente volgere al termine con questo piccolo, grande aiuto di bellezza. Finalmente si potrà tornare a sorridere anche con gli occhi, grazie al potere della natura.

Sguardo felice? Sì, con gli alleati naturali:

Bava di lumaca

Non solo idrata e lenisce, ma è naturalmente composta da collagene e allantoina che favoriscono la rigenerazione cellulare.

Aloe Vera

Il must have della bellezza. Questa pianta dalle infinite proprietà - idrante, antiallergico, lenitivo, purificante, rigenerante – è l’alleato naturale della tua bellezza.

Estratto di ippocastano

Ha azione anti infiammatorie e favorisce la diminuzione del gonfiore tipico delle occhiaie per uno risvegliare il tuo sguardo

Estratto di uva rossa

Proprietà antiossidanti e stimolante naturale della sintesi del collagene: il tuo sguardo avrà un aspetto pieno, fresco e pieno di energia

Swisselab ha colpito nel segno con questo duetto naturale e, solo ancora per poco, entrambi i prodotti sono acquistabili in un pacchetto ad un prezzo speciale. Il natale si avvicina… perché non approfittare sia di una promozione incredibile sia della spedizione gratuita per regalare, o regalarsi, una coppia di alleati naturali di bellezza e concedersi una meritata vera coccola?