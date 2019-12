Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

Natale ecologico per i bambini della scuola dell'infanzia di via Cina Copyright: termolionline.it

TERMOLI. Il Dirigente, le insegnanti, i bambini, le famiglie della Scuola dell'infanzia di via Cina dell'istituto comprensivo M. Brigida di Termoli, per augurare Buone Feste alla città, hanno realizzato un presepe sul " trabucco " in mezzo al mare e un albero di Natale ecologico riutilizzando le bottigliette di plastica della mensa scolastica.

I bambini le hanno riempite con acqua di mare, conchiglie, ciottoli, sabbia e legnetti raccolti sulla spiaggia di Rio Vivo durante un'uscita didattica. L'iniziativa è inserita nel progetto di questo anno scolastico "Un mare d'aMare" per sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente marino e del territorio. Il messaggio dei piccoli della scuola dell'infanzia di via Cina è chiaro "Volete davvero che sul nostro pianeta la plastica regni nei nostri mari?”