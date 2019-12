TERMOLI. Riparte lunedì 23 dicembre la campagna di comunicazione rivolta alle attività commerciali sul corretto conferimento dei cartoni da imballaggio.

In accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, la Rieco Sud distribuirà a tutte le attività commerciali dei volantini esplicativi sul corretto conferimento dei cartoni per evitare che vengano lasciati sul suolo pubblico in orari sbagliati creando nel giro di poche ore accumuli illeciti di rifiuti lungo le strade.

Un operatore specializzato spiegherà loro che i cartoni vanno depositati dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle ore 13 del giorno di raccolta, all’esterno della propria attività, piegati e legati per evitare che occupino troppo spazio.