Allagamenti a Rio Vivo, accertamenti tecnici disposti dal Tribunale di Larino

TERMOLI. A ogni pioggia battente i residenti di Rio Vivo (come quelli di altre zone della città e della costa molisana) guardano al cielo invocando di non essere sommersi. Troppi gli allagamenti che negli ultimi 25 anni almeno hanno reso difficile la vita nella zona più a Sud della città di Termoli.

Non solo l’alluvione del gennaio 2003, ormai quasi 16 anni fa, ma ricordiamo anche quella che fece crollare la rotonda che separava la zona dei lidi dal resto del quartiere, fino al 10 luglio scorso, quando per l’ennesima volta gli abitanti sono stati costretti a vedere la strada diventare un torrente, come riportammo in cronaca.

Ebbene, ora in Tribunale, a Larino, c’è un contenzioso tra Crea e Comune e il giudice ha nominato un perito, l’ingegnere Teresa Sarno, per un accertamento tecnico preventivo, che ieri mattina ha vissuto la seconda parte, con la presenza dei tecnici sul posto.