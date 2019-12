TERMOLI. Grande partecipazione alla celebrazione della Giornata Internazionale della Lingua Araba, un evento importantissimo di rilevanza internazionale voluto dall’Onu essendo, la lingua araba, la sesta lingua utilizzata durante le assemblee dell’Onu. Celebrare una giornata così importante a Termoli, alla presenza della delegazione araba, capeggiata dalla Console della Repubblica di Tunisia Beya Abdelbaki riempie di orgoglio.

Queste le parole del Presidente del Consiglio Comunale l’avvocato Michele Marone, cui fanno eco quelle del consigliere Francesco Rinaldi, membro-tra l’altro- del Comitato Gemellaggio, il quale ha ricordato la precedente visita della Console a Termoli, con la quale si stanno attuando importanti scambi e progetti ed ha rivolto, soprattutto agli studenti presenti (alcune classi del Boccardi) un appello circa lo studio e l’apprendimento delle lingue straniere e, nello specifico l’arabo che sta diventando la lingua del futuro. Un concetto ribadito dall’organizzatrice dell’evento Hanen Ben Mariem la quale ha sottolineato che, per capire gli arabi bisogna capire la loro lingua e, attraverso di essa, la cultura. La Console della Tunisia ha accennato alle peculiarità della lingua araba, una lingua parlata da oltre un milione di cittadini, una lingua che è anche il mezzo attraverso il quale si legge il Corano e attraverso la quale si prega.

Quindi una lingua che ha anche un forte connotato religioso oltre che linguistico ed èforse qui che si spiega tutta la sua peculiarità linguistico-culturale. Esiste l’arabo classico, standard, poi c’è tutta una varietà di idiomi nazionali (dialetti) che traggono origine dalla lingua madre che fa un po’ da collante tra le varie nazioni, che al di là delle specifiche differenze, si sentono comunque accomunate da qualcosa che li unisce e gli appartiene. L’onorevole Di Stasi, dall’alto della sua conoscenza del fenomeno in quanto professore di lingue, ha sottolineato l’importanza di una lingua vivente come l’arabo nata in quel Mediterraneo in cui sono nati tanti personaggi biblici come il patriarca Abramo che è un po’ il padre di tutte e tre le religioni monoteiste che si sono sviluppate intorno al Mediterraneo. Conoscere la lingua e la cultura di un popolo è quanto di più fondamentale ci sia per abbattere pregiudizi, stereotipisui vari popoli e superare le barriere. Ma la lingua-prosegue- è anche un mezzo per scambi commerciali, istituzionali ecco perché-afferma rivolgendosi alla Console di Tunisia- è fondamentale appoggiarsi a figure istituzionali per intraprendere percorsi condivisi e duraturi. Un concetto ribadito dal consigliere Francesco Rinaldi che ha dichiarato come ci sono sul tavolo molti progetti concreti che stanno per essere attuaticon le città con le quali si fanno dei gemellaggi affinché questi gemellaggi non rimangano momenti gioiosi di brindisi ma siano qualcosa di proficuo e duraturo. Tanti altri relatori si sono susseguiti come il dottor Biagio Testa grazie al quale si è colmato un vuoto in Molise con l’attivazionedel corso di mediazione linguistica con annesso biennio magistrale e la lingua inglese obbligatoria e nuove lingue attrattive come l’arabo, il cinese ed il russo.

La professoressa Pugliese ha parlato invece di cultura migrante con una carrellata di opere e autori del passato come “Le Mille e Una Notte”, passando per i filosofi Avicenna ed Averroè fino a Khalil Gibran e tanti altri moderni che si sono affacciati nel panorama letterario. Si è parlato di cultura araba anche attraverso l’architettura con l’architetto, conoscitore di arte islamica Giovanni Di Iorio. Un’arte strettamente legata alla lingua in quanto, essendo l’Islam come l’ebraismo iconoclasta, si è sopperito a questa mancanza attraverso la calligrafia, intricata ed infinita come l’idea di Dio che è irraggiungibile e impenetrabile. L’ultimo intervento è stato quello di Domenico La Porta, storico ricercatore. La Porta ci ha ricordato che fino all’anno 1000 tutta la Sicilia fino al Gargano era tutta araba.

Questi incontri che si stanno facendo in questi anni per avvicinare i popoli in realtà ci sono sempre stati in quanto, fino all’arrivo dei Normanni, tutto il Sud Italia era considerato arabo. Lo dimostrano parole dialettali che sono rimaste nel nostro gergo (meschino da meskin “poverino”, carovana da Kairouan (città della Tunisia). Shabka cioè nave in dialetto che in arabo significa rete, da cui si deduce che il sistema di pesca sia stato ereditato dagli arabi, per non parlare delle armi, dove gli arabi eccellevano nella lavorazione dei metalli tanto da avere delle spade che si piegavano e ritornavano alla forma originaria senza rompersi come, al contrario, succedeva alle spade dei crociati. La presenza araba a Termoli è anche testimoniata dalla presenza della stella a 8 punte ismaelita nell’abside della cattedrale. Simili stelle le ritroviamo solo nelle moschee di Persia e d’Arabia. Un percorso storico, pieno di aneddoti, alla scoperta di tanti segreti su Termoli. Il dibattito, ricco di spunti di riflessione, è terminato tra gli applausi generali e la consegna di una targa alla termolese di origine tunisina Hanen Ben Mariem che con la sua associazione Salam è instancabilmente impegnata nel far conoscere e riscoprire la sua Tunisia ai molisani!