TERMOLI. Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre i bambini e le loro famiglie hanno potuto visitare l’Istituto Schweitzer di Termoli e partecipare alle attività organizzate nei molti laboratori della scuola. A guidare i piccoli visitatori c’erano gli studenti dell’Istituto, che si sono impegnati nell’interpretare e illustrare l’offerta formativa della quale essi stessi sono protagonisti. Lo hanno raccontato nel laboratorio di lettura, proponendo classici della letteratura in modo informale e ludico; lo hanno “dimostrato” con gli esperimenti scientifici realizzati in tempo reale; lo hanno comunicato nelle lingue straniere studiate, oltre all’inglese, il francese e lo spagnolo.

Creatività, musica e sport costituiscono uno dei fondamenti di un’educazione integrata e olistica, e in questo lo Schweitzer investe molte energie. Il coro della Primaria, i disegni a decoro dell’Albero di Natale, i giochi in palestra hanno dato solo un piccolo saggio di ciò che i ragazzi fanno quotidianamente in classe. Infine è stato illustrato il laboratorio informatico, che fa da supporto digitale a tutte le discipline e in particolare a storia e geografia, che molto possono beneficiare dalle nuove tecnologie, perché sono in grado di stimolare l’immaginazione e sviluppare l’apprendimento.

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse suscitato dalla nostra iniziativa – dichiara la Dirigente, prof.ssa Marina Crema – a prova del desiderio delle famiglie di conoscere e condividere gli obiettivi e gli strumenti educativi. Il nostro Istituto è una comunità raccolta, centrata sulla cura della persona e “aperta” in senso assoluto, ovvero ha pareti trasparenti e lo sguardo puntato sul futuro”. Dall’anno prossimo l’Istituto proporrà l’opzione della settimana corta, a 30 ore settimanali, con orario dal lunedì al venerdì, 8-14, oltre al potenziamento di lingua inglese sul bilinguismo (30 ore + 2), di lingua italiana (30 ore + 2) e di scienze con curvatura biologica (30 ore + 1); sono previsti anche progetti di miglioramento logico-matematico e di avviamento alla pratica di uno strumento musicale.

L’Open Day sarà riproposto il 18 Gennaio 2020, con nuove interessanti attività.