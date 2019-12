«Tecnologie delle produzioni dolciarie e scienza e cultura di cibo e nutrizione»

TERMOLI. A margine dell’incontro in cui il Magnifico Rettore dell’Unimol Luca Brunese ha sottoscritto martedì scorso l’accordo quadro sulla formazione continua del personale degli enti locali a Termoli, nella sede di via Duca degli Abruzzi, assieme al sindaco Francesco Roberti e al presidente dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno” Raffaele Primiani, venne annunciata proprio dal vertice accademico la discussione di ieri al Senato Accademico in cui avrebbe proposto il rafforzamento dell’offerta didattica d’Ateneo nel polo costiero.

Ebbene, due sono le novità che potrebbero approdare a Termoli, il Rettore ha presentato l’idea delCorso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in Tecnologie delle Produzioni Dolciarie (Classe L26) inter-ateneo con l’Università degli Studi del Sannio e del Corso di laurea interdipartimentale in Scienza e cultura del cibo e della nutrizione (Classe L/GASTR) ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo ex DM 270/2004.

Due Corsi con due dipartimenti, quello di Agraria e quello di Medicina, che insistono nel capoluogo.