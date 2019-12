"In… Canto di Natale": alunni del Comprensivo Difesa Grande in concerto

TERMOLI. Nell'ambito del progetto "Continuità" gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia di via Volturno, delle classi quinte della Primaria di via Po e della classe 2°D della scuola Secondaria di I° grado dell'istituto Comprensivo "Difesa Grande", ieri 18 dicembre, hanno dato vita a uno spettacolo magistrale, suggestivo ed emozionante nella Chiesa di San Francesco a Termoli.

I ragazzi, con tanta tenerezza, hanno proposto un repertorio di emozionanti canti natalizi tradizionali del mondo.

Una buona conduzione ed interpretazione che hanno caratterizzato un "In…Canto di Natale", con l'esecuzione di brani che hanno celebrato la nascita di Cristo, la bellezza del creato e la bellezza dell'uomo con i suoi valori e le sue aspirazioni più pure.

Si è partiti dall'atmosfera più intima del Natale fatta di attesa, di avvento, di trepidazione con: “Tu scendi dalle Stelle” e “ Astro del Ciel”. Non sono mancati brani facenti parte dei canti natalizi popolari spagnoli ”A la nanita nana” o delle raccolte di canti natalizi tipici inglesi come ”Deck the halls with Boughs of Holly Vocals” Noel Noel” “Go tell it on the mountain” “Joy to the world”. Infine, un canto in latino ha chiuso il piacevole concerto.

La buona riuscita del progetto si deve all'attenzione e alla sensibilità del giovane dirigente scolastico Salvatore Sibilia, a tutte le docenti della scuola dell'infanzia di via Volturno, della scuola primaria di via Po e delle medie di Difesa Grande, ma soprattutto a tutti i bambini per la splendida performance canora.

Oltre ai genitori degli alunni, erano presenti il dirigente del Comprensivo “Difesa Grande” Salvatore Sibilia e l'assessore comunale Silvana Ciciola.

Il prossimo appuntamento con le melodiose voci dei ragazzi del Comprensivo "Difesa Grande" è per domani 20 dicembre, alle 18, presso il "Centro commerciale lo Scrigno".