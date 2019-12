Servizio idrico, prorogata la gestione della Crea per altri due anni

TERMOLI. Pace fatta (?) almeno sul versante della gestione del servizio idrico integrato tra Comune e Crea gestioni srl (gruppo Acea). Nelle more della individuazione da parte dell’Ente di Governo di Ambito del Molise occorre comunque garantire la continuità del servizio idrico integrato della città di Termoli. Il gruppo di lavoro, ai fini della prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale con Crea Gestioni, ha redatto la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di Termoli aggiornata secondo i criteri imposti dall’Arera, ivi ricompresi l’allargamento del perimetro di gestione e la nuova articolazione tariffaria.

E’ stato ritenuto indispensabile per l’amministrazione comunale recepire le deliberazioni dell’Autorità nazionale in materia di regolazione del servizio idrico integrato, finalizzate all’efficientamento del servizio erogato alla cittadinanza. Per questo, la giunta Roberti ha deciso di prorogare il rapporto contrattuale con Crea Gestioni sino al 31.12.2021, fermo restante l’eventuale individuazione del soggetto gestore unico dell’Ato (Ambito Territoriale Ottimale) da parte dell’Egam.

La giunta ha dato atto dell’avvenuto ampliamento del perimetro dell’attuale gestione del servizio idrico integrato, con l’affidamento a Crea Gestioni del nuovo impianto di depurazione Sinarca e del nuovo impianto di sollevamento sito nel parco comunale, oggi in via di ultimazione; inoltre si approva lo schema di Convenzione di gestione del servizio idrico integrato, come aggiornato e definito dal tavolo tecnico in base alle disposizioni dell’ARERA (Deliberazione n. 656/2015/R/idr); disponendo la nuova articolazione tariffaria formulata secondo quanto disposto dall’Autorità Nazionale e approvare la rimodulazione delle fasce tariffarie, secondo quanto disposto dall’Arera.