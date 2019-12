​La sanità molisana è malata, ma non è incurabile

TERMOLI. La sanità molisana ha due malattie importanti: gli sprechi ed il peso eccessivo dei servizi ospedalieri e specialistici (visite ed esami) erogati da privati convenzionati, rispetto a quelli forniti dalle strutture pubbliche.



Gli sprechi del servizio sanitario molisano sono evidenti se confrontiamo la spesa annua per testa del servizio sanitario del Molise, che è di 2.100 euro, con quella media dell’Italia, che è di 1.890 euro. Tra il dato molisano e quello nazionale c’è la differenza di 210 euro/anno a testa, che, moltiplicati per i 300.000 abitanti del Molise, fanno 63 milioni all’anno che il Molise spreca, visto che non sono giustificabili con la prestazione di servizi maggiori e migliori, rispetto a quelli erogati in media nazionale dal servizio sanitario. Si dirà che la nostra regione ha un grado di invecchiamento maggiore della media dell’Italia ed allora confrontiamoci con l’Umbria, che ha un tasso di senilizzazione simile a quello del Molise (ma un servizio sanitario tra i migliori, a differenza del nostro). La spesa annua per testa del servizio sanitario umbro è di 1.960 euro, cioè più bassa della nostra di 140 euro/anno a testa, che, moltiplicati per il numero dei molisani, porta a stimare almeno 42 milioni annui di sprechi. Basterebbe una seria lotta agli sprechi per portare in attivo il servizio sanitario del Molise, eppure questo fatto macroscopico fino ad ora è stato sostanzialmente ignorato, sia in sede politica che tecnica e dagli stessi comitati civici.

Il peso esorbitante della sanità convenzionata è fotografato dal fatto che nel Molise essa assorbe il 43% della spesa sanitaria pubblica, contro il 35% della media nazionale, per non parlare dell’Umbria, dove i privati convenzionati raccolgono solo il 26%. Nel 2018, a fronte di una spesa complessiva del servizio sanitario del Molise di 660 milioni, 290 milioni sono stati intercettati dai privati; se la quota dei privati fosse stata quella media nazionale, le strutture pubbliche avrebbero incassato 60 milioni in più. Occorre anche fare una distinzione all’interno della spesa raccolta dai privati, in quanto non tutta è in concorrenza con l’assistenza pubblica diretta; mi riferisco alla spesa per i farmaci (42 milioni), i medici di base (47 milioni), la riabilitazione extraospedaliera (17 milioni) ed altre voci (42 milioni). La concorrenza pubblico/privato riguarda l’assistenza ospedaliera e la specialistica, dove il privato ha raccolto 140 milioni, contro 370 milioni assorbiti dal pubblico. I 60 milioni che il pubblico dovrebbe “recuperare” dal privato riguardano appunto i 140 milioni di cui ora si è detto. Si consideri che il fatturato ospedaliero privato vale 90 milioni, mentre i restanti 50 milioni vanno alla specialistica privata. Quest’ultima viene generalmente trascurata, tanto che molti continuano a centrare le analisi sul dato dei posti letto, che è un indicatore parziale (ignora la specialistica) ed ambiguo (bisogna distinguere tra ricoveri diurni ed ordinari, in acuzie e post acuzie).

Da quando nel 2007 la sanità del Molise è entrata in “terapia” ci sono stati vari cicli, che hanno seguito tutti una medesima linea: risanare il bilancio tagliando ferocemente gli occupati e riducendo gli investimenti in apparecchiature biomediche. La conseguenza, più che prevedibile, è stata la chiusura di strutture e reparti, l’allungamento dei tempi per la specialistica, il peggioramento sostanziale dei servizi resi ai cittadini. Questo peggioramento è evidente a tutti, tranne che ai responsabili del risanamento, che anzi argomentano che il programma operativo straordinario (POS) 2015-2018, ha comportato un miglioramento dell’indice dei LEA (livelli essenziali di assistenza), dove la sufficienza è 160 punti, indice che è passato da 154 punti nel 2015 a 167 punti nel 2017. Le variazioni degli indici LEA, peraltro minime, registrate intorno alla sufficienza non sono significative, data la scarsa precisione del modello di calcolo, che ha subito già una modifica e ne subirà un’altra a partire dal 1° gennaio 2020, quando per il calcolo dei LEA sarà introdotto il “nuovo sistema di garanzia”, applicando il quale i LEA del Molise risultano fortemente deficitari, specialmente per quanto attiene l’assistenza ospedaliera. Ma almeno il bilancio è andato in attivo? Manco a dirlo. Il sistema sanitario del Molise ha continuato imperterrito a chiudere in perdita. Il bilancio 2018 non è stato neanche approvato, perché a fronte di un risultato di gestione dichiarato in utile di 211.000 euro, i revisori ministeriali hanno calcolato una perdita di 36 milioni, ridotta a 22 milioni applicando 14 milioni di maggiori oneri fiscali a carico dei molisani.

È curabile la sanità del Molise? Certo. A condizione che si torni ad investire nel personale e nelle attrezzature. A condizione che si intervenga sugli sprechi e si ridimensioni il peso dei privati nei servizi ospedalieri e nella specialistica. A condizione che chi si propone alla guida del risanamento – sia egli un tecnico forestiero od un politico indigeno – prenda atto e dichiari che le strategie fino ad ora adottate sono state un fallimento e che occorre impostare il nuovo programma operativo su basi opposte.

Pino D'Erminio