MONTENERO DI BISACCIA. L’istituto professionale si apre al territorio: manutenzione e assistenza tecnica e industria e artigianato per il made in Italy-moda

L'Ipsia di Montenero di Bisaccia, una scuola che ha uno stretto legame con il territorio, un filo diretto con il mondo del lavoro da più di quaranta anni. L'Istituto professionale di Stato Industria e Artigianato è una risorsa per la nostra regione, perchè immette direttamente nel mondo del lavoro, crea un filo diretto con le industrie, le aziende, con le tante realtà lavorative della nostra regione che necessitano di personale qualificato e competente. Due i corsi di studio proposti: manutenzione e assistenza tecnica e industria e artigianato per il made in Italy-moda: con una didattica prettamente laboratoriale e un approccio formativo innovativo, gli studenti entrano direttamente nel mondo del lavoro.

Sono operatori elettrici, tecnici della manutenzione, ma anche tecnici dell'abbigliamento, tecnici specializzati di aziende sartoriali e tessili, per rispondere alle esigenze di un mercato nazionale che sta cambiando, e che come rileva Fondazione Altagamma, avrà bisogno nei prossimi cinque anni di nuove figure professionali, altamente specializzate. Di queste, quasi 50000 solo per il settore Moda. L'Ipsia di Montenero di Bisaccia, guidato dalla dirigente Anna Ciampa, è una scuola professionale che forma per il saper fare, ma non solo. Attività di Erasmus, alternanza scuola-lavoro in Italia e all'estero, uso di libri digitali e di tablet didattici forniti in comodato d'uso ad ogni studente, laboratori moderni e rinnovati, partecipazione a concorsi regionali e nazionali, sfilate di moda, e ancora la settimana corta: tutto ciò rende l'Istituto una ricchezza per la nostra regione, per la formazione di figure professionali capaci di rispondere alla richiesta di manodopera professionale e dare al territorio risposte in termini di affidabilità, efficienza e competenza. Chi lavora con le mani è allo stesso tempo un artigiano e un artista. Il saper fare è oggi garanzia di qualità.

L'Ipsia di Montenero di Bisaccia organizza un evento il 18 gennaio per visitare i suoi laboratori e per il workshop day, dalle 16 alle 21.