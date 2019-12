La vera uguaglianza: in mostra l'integrazione

LARINO. Una straordinaria mostra fotografica a promozione dell’inclusione e integrazione sul territorio inaugurata giovedì pomeriggio a Larino, nell’atrio di Palazzo Ducale, sede del Municipio. Un progetto ambizioso frutto della collaborazione tra Fiof-Fondo Internazionale per la Fotografia e lo Sprar locale, nato nell’ambito di R-Evolution 2019 che conclude il suo percorso proprio con la mostra a Larino visibile al pubblico fino al 31 Dicembre 2019. Il progetto ”scatta l’integrazione” coordinato dal fotografo professionista Francesco Mosca, pluripremiato a livello internazionale e coordinatore anche del Fiof regione Molise, vuole essere una opportunità fattiva di inclusione ed integrazione. Gli scatti, una narrazione del se, della persona, del suo modo di essere, ma trasparente agli occhi di chi guarda, una eguaglianza sottolineata soprattutto dagli scatti in bianco e nero che, oltre ad essere lo stile di Mosca, annullano taluni stereotipi portando l’immagine in uno stato di purezza ottica. Un percorso progettuale durato circa due mesi, supportato dagli operatori dello Sprar negli incontri laboratoriali tra il fotografo Francesco Mosca e gli ospiti immigrati. Una interazione conoscitiva degli strumenti operativi e delle tecniche che hanno dato vita ad un percorso di crescita reciproca, come riportato ai presenti dallo stesso Mosca, fino a condurre gli stessi ad essere autori degli scatti, quindi i protagonisti a 360 gradi. Una esperienza di confronto culturale costruito sulla trasmissione della passione per la fotografia, sull’entusiasmo e sull’abbattimento di ognibarriera per una visione globale dell’identità.

A dare inizio ai lavori la dottoressa Monica Gammieri, psicologa dello Sprar/Siproimi locale rappresentato, anche, dal coordinatore regionale del progetto Rocco Abalsamo.

La dottoressa Gammieri ha espresso un plauso oltre che i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del progetto avvenuto in rete, dal forte valore educativo e dal profumo di libertà, rimarcando la rilevanza sociale delle attività posti in essere propedeutiche al processo di integrazione nella comunità. Un feedback positivo a favore del progetto ”scatta l’integrazione” è stato rilevato anche dal sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e l’assessore alle Pari Opportunità Alice Vitiello, presenti all’inaugurazione della mostra. La realtà dello Sprar e le attività volte a creare situazioni di inclusione sono una grande opportunità per la comunità frentana che, della propria ospitalità ne coglie gli aspetti migliori dandone costantemente prova.

Ancora una volta si ha conferma che, l’arte, quale veicolo di integrazione e di unione tra più culture, con la sua funzione educativa e sociale, e anche percorso di narrazione delle culture stesse, risulta efficace nella sua promozione. Un Progetto lungimirante che nasce a Larino, ma già guarda altrove, ha asserito il presidente del Fiof Ruggiero Di Benedetto, pensando agli intenti dell’associazione di divulgare sul territorio italiano”scatta l’integrazione” a supporto dello scardinamento di stereotipi, veicolato dal dipartimento del Fiof Social Photografy operante appunto nel delicato settore del sociale.