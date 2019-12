“Un foro” troppo caro

TERMOLI. Ancora una volta ci vediamo costretti a dover segnalare un “sopruso” ai danni di un nostro lettore che prontamente ci ha segnalato i fatti. Eccoli.

Ieri pomeriggio, mentre viaggiava a bordo della sua macchina “lo sfortunato automobilista” (da adesso lo chiameremo così), ha forato una gomma nel bel mezzo della strada: non potendo spostare l’auto ed essendo socio Aci, ha pensato giustamente di usufruire della tessera che prevede il trasporto dell’auto fino all’officina convenzionata più vicina a carico della società, mentre per il proprietario del veicolo solo il costo della riparazione.

Una volta riparata la gomma, al malcapitato gli si presenta una fattura di 30 euro e non 10-12 euro che è in media il prezzo di mercato locale per questo tipo di intervento di riparazione foratura.

E invece ben 30 euro per una pezza e un po' di mastice per tamponare il foro.

Il cliente ovviamente rimasto incredulo di fronte a una fattura del genere ha chiesto spiegazioni, chiedendo se il prezzo fosse lievitato perché lui non residente in città. Si è sentito rispondere che a Termoli questi sono i prezzi…..

Ci dispiace ma non è così perché “lo sfortunato automobilista” per fugare ogni dubbio ha chiesto a un altro gommista sempre in zona che gli ha risposto che da lui per la riparazione di una gomma ci vogliono 10 euro.

La riflessione che questa vicenda ci spinge a fare è che bisogna sempre chiedere il costo per qualsiasi intervento prima di affidarci a qualcuno che ne potrebbe approfittare per evitare brutte sorprese.

Altra considerazione è legata a quanti leggeranno questo articolo. Mai generalizzare in quanto ci sono tanti gommisti onesti che operano a Termoli che mai approfitterebbero per “castigare” uno di fuori.

Non chiedeteci di quale gommista si tratta che per il rispetto delle norme sulla privacy non possiamo pubblicare.