Auto ribaltata alle piane di Larino, un 56enne in ospedale

LARINO. Attorno alle 9 di questa mattina un'automobile si è ribaltata alle piane di Larino, nel tratto di strada dopo la masseria Sant'Angelo che con la pioggia si allaga sempre con facilità. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e volontari del 118 Molise, tuttavia l'autista era riuscito a tirarsi fuori da solo dal mezzo.

L'uomo, A.D.M. di 56 anni, residente a San Martino in Pensilis, è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.