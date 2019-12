Non paga 45 centesimi di Imu e la cifra lievita a 108 euro

COLLETORTO. Quattro giorni fa un cittadino di Colletorto si è visto recapitare dal Comune un accertamento per "omessa denuncia e omesso versamento" relativo all'imposta Imu del 2014.

«Tutto nasce dai 45 centesimi non arrotondati per eccesso al momento del pagamento dell’F24,» racconta l’uomo. «Però poi questi 45 centesimi sono diventati 1 euro, come si può leggere sulla sanzione, per un totale di 108 euro… La cosa strana è che per gli atti giudiziari le spese di notifiche addebitate sono pari a 8,50 euro; il Comune addirittura mi ha addebitato 10€».

Come si può vedere la multa è ben dettagliata:

1 euro differenza imposta dovuta, 95,40 euro totale sanzione, 1,61 euro totale interessi, 10 euro spese di notifiche.

«Mi chiedo: Ma la normativa, di solito, non prevede il 30 per cento in più della differenza di imposta non versata? In poche parole dovevano calcolare il 30% su 45 centesimi» prosegue il malcapitato. «E rimane comunque il fatto che, sempre a sentire gli esperti, le multe sugli arrotondamenti di importo, come sembra in questo caso, non si fanno in nessun caso. Posso capire che i Comuni hanno i conti in rosso, ma non possono certo rimpinguare le casse ai danni dei contribuenti!

E pensare che solo un mese fa avevo letto della notizia del contribuente che ad Altofonte, in Sicilia, si era visto recapitare una multa record (a detta loro perché non erano a conoscenza dei record molisani) di 60 € per 2 centesimi non pagati».