Concorso "In memoria di Olga", argento per i bambini di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Medaglia d’argento per i bambini della sezione 4 della scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia al concorso nazionale “In memoria di Olga”. Venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 10.00, nel salone delle conferenze del Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, gli insegnanti Leo Galizia e Barbara Padula hanno ritirato il premio del concorso giunto alla XII edizione. Il concorso, istituito nel maggio 2008 per ricordare la bambina Olga Panuccio, tragicamente scomparsa assieme ai genitori e teso a sollecitare gli adulti ad una maggiore attenzione verso i bambini, ha l’obiettivo di far osservare ai bambini il cielo notturno per una riflessione personale, che si traduca in una pagina scritta o in una elaborazione grafica.

I bambini della sezione 4 della scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia hanno partecipato con degli elaborati grafici che sono stati premiati con la seguente motivazione: “I disegni hanno come protagonista il cielo e i bambini, e nei disegni i bambini esprimono le loro esperienze. Il cielo scatena la fantasia ed è visto come un punto di riferimento, un luogo di pace e serenità”.

I bambini, con le loro storie e con i loro disegni, hanno mirabilmente interpretato il senso del concorso ed ispirandosi al cielo stellato hanno stabilito un forte ideale legame con i tanti bambini a cui è stato negato il diritto di diventare grandi e di costruire il proprio avvenire. La commissione giudicatrice ha attribuito il secondo premio ai piccoli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo che hanno ottenuto un buon risultato in considerazione del fatto che, al concorso, hanno partecipato ben 100 scuole di tutto il territorio nazionale con un totale di 500 elaborati totali delle classi della scuola primaria e delle sezioni della scuola dell’infanzia.

“E’ una grande soddisfazione per noi e per i nostri piccoli alunni che, attraverso i loro disegni, sono riusciti a rappresentare le emozioni e le sensazioni che nascono dall’osservazione del cielo stellato. A dire il vero – fanno sapere gli insegnanti – è la terza volta che la nostra sezione viene premiata al concorso “In memoria di Olga”. Partecipare alla premiazione è sempre una grande emozione poiché il ricordo di Olga, scomparsa prematuramente, ci fa sentire parte di una comunità più grande. Vogliamo ringraziare i bambini della nostra sezione per le competenze dimostrate e il Dirigente Scolastico, professoressa Anna Ciampa, per averci dato la possibilità di essere presenti a Reggio Calabria in rappresentanza del nostro Istituto e dell’intera Regione Molise”.