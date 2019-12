Imu e sanzioni, la risposta del sindaco di Colletorto Cosimo Damiano Mele

COLLETORTO. In relazione all'articolo pubblicato nella mattinata di oggi e intitolato «Non paga 45 centesimi di Imu e la cifra lievita a 108 euro», abbiamo ricevuto una risposta ufficiale da parte del sindaco di Colletorto, Cosimo Damiano Mele.

«L'avviso di accertamento Imu per l'anno 2014 non scaturisce dal mancato versamento di un centesimo come riportato nell'articolo da parte del contribuente, bensì scaturisce dal versamento insufficiente versato dal medesimo in acconto entro il 16/06/2014. Il versamento è stato effettuato per la parte mancante il 16/12/2014, quindi in automatico è scattata la sanzione nella misura del 30% oltre sgli interessi».