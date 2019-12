Il Lions Club Tifernus dona giocattoli per i bimbi ricoverati in ospedale Copyright: Termolionline

Il Lions Club Tifernus dona giocattoli per i bimbi ricoverati in ospedale Copyright: Termolionline

Il Lions Club Tifernus dona giocattoli per i bimbi ricoverati in ospedale Copyright: Termolionline

Il Lions Club Tifernus dona giocattoli per i bimbi ricoverati in ospedale Copyright: Termolionline

Il Lions Club Tifernus dona giocattoli per i bimbi ricoverati in ospedale Copyright: Termolionline

Il Lions Club Tifernus dona giocattoli per i bimbi ricoverati in ospedale Copyright: Termolionline

TERMOLI. Questa mattina, presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale San Timoteo, una delegazione del Lions Club Tifernus Termoli con il Presidente Paolo Panichella in testa, accolti dai dottori Rocchia e Molinari oltre al personale medico del reparto Pediatrico, ha portato ai bimbi ricoverati in questi giorni di festa alcuni giocattoli per poterli distrarre un po' dalle problematiche di salute che li stanno affliggendo.

Da sempre sensibili nei loro service, gli appartenenti al club dei Lions Tifernus da sempre sono attenti alle persone meno fortunate e soprattutto ai bambini, come ad esempio il service per la vista da correggere, la raccolta di occhiali non usati più ma in buono stato che sono stati portati in Albania per i più bisognosi. E' Natale per tutti, ma soprattutto per coloro che hanno più bisogno.