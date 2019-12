Portocannone, in arrivo oltre 640mila euro per la viabilità

PORTOCANNONE. È stata pubblicata sull'albo pretorio della Regione Molise la graduatoria relativa all'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di un piano di interventi nel settore della viabilità, pubblicata dall'Ente Regionale ex DGR n. 277 del 22 luglio 2019.

Il progetto presentato dal Comune di Portocannone, che riguarda la messa in sicurezza ed ammodernamento della strada comunale Padulo-Incotte in contrada Camarda (strada delle stalle dei Giovanotti e Xuvëntjelvet) e che prevede un investimento complessivo di 644.000 Euro, senza oneri sul bilancio comunale, è posizionato al 29° posto su 128 progetti ammessi.

In attesa di ricevere notizie ufficiali sulla dotazione finanziaria da parte della Regione Molise, riscontriamo con soddisfazione la positiva valutazione della nostra proposta progettuale, con la speranza di poter realizzare l'opera nel corso del prossimo anno, essendo il Comune di Portocannone già in possesso di un progetto di livello esecutivo e potendo contare su di un più che soddisfacente posizionamento dello stesso nella graduatoria ufficiale.