Abbasso il degrado, evviva la bellezza

TERMOLI. Il degrado è il biglietto da visita di una città, ma anche un’opportunità vista da miopi. Vediamo il perché. Da circa 15 minuti mi faccio una domanda che però sta diventando un rompicapo. E non essendo un masochista, e volendo evitare un gran mal di testa, la giro a voi: quali sono le abilità specifiche che un primo cittadino dovrebbe avere affinché la sua città si presenti decorosa e bella ai suoi abitanti, ai suoi visitatori, ai suoi turisti?

Focalizzandoci sul nostro territorio,non vi è alcun dubbio che a Termoli ci sia il problema del degrado. Lo testimoniano le migliaia di foto fatte da Termoli online nei vari anni. Lo testimonia anche uno degli ultimi esempi di sporcizia nelle acque del Porto con l’imbarazzo a dir poco da parte del signor De Lena nell’accompagnare in visita turistica la responsabile di una catena di ben 400 agenzie di viaggio in Olanda.

Ma un problema è solo un’opportunità vista da miopi. Questa massima non è del sottoscritto, ma è facilmente trovabile nella letteratura aziendale ed utilizzata in molte occasioni nelle varie sedi operative delle aziende.

Ed essa, applicata per Termoli, il cui turismo (sia quello di base sia quello di valore) ha grande importanza, ci dice “cogliamo il suddetto problema (degrado) per le corna e facciamo un Piano di Bellezza passando attraverso la fase intermedia di un Piano di Decoro”.

Non è questa la sede per parlare specificatamente del piano . Ma vorrei mettere in evidenza che sarebbe opportuno che esso sia frutto di un gruppo di lavoro misto di saperi tecnici (urbanisti, architetti, ingegneri..) e saperi umanistici ( sociologi, filosofi poeti scrittori...). E quindi non di un singolo consulente con una singola specializzazione, con un singolo punto di vista, con una sua visione personale.

Inoltre esso (il piano) dovrebbe contenere una parte specifica che riguarda in particolare gli imbecilli del degrado. Questi in tempi brevi andrebbero distolti dai loro atti vandalici derivati da ignoranza civica attraverso sistemi di controllo e sistemi sanzionatori. Ed in tempi più lunghi andrebbero educati mediante un piano di comunicazione efficace. In maniera che da essi venga acquisito il senso civico di non buttare una carta od una bottiglia di plastica per terra o in mare al pari di non sputare sul pavimento di una chiesa.

Premesso quanto sopra immagino che abbiate dato una risposta alla domanda iniziale: quali sono le abilità specifiche che il primo cittadino dovrebbe avere affinché la sua città si presenti decorosa ai suoi abitanti, ai suoi visitatori, ai suoi turisti? Mentre io sono rimasto fermo alla ricetta iniziale sempliciotta e da quattro soldi:occorre un po’ di buon senso e medie capacità organizzative e di controllo. Ma just moment. Forse il rompicapo iniziale ha prodotto qualcosa: il primo cittadino deve avere la motivazione. E qui scatta purtroppo un’altra domanda: ma è normale che un primo cittadino non abbia la spinta, la motivazione per annientare il degrado e far fiorire il decoro della propria città?

Conclusione Riferendoci a Termoli, è auspicabile che l’amministrazione della nostra cittadina si orienti con determinazione alla creazione di un Piano di Decoro (da presentare ai cittadini), quale stadio intermedio di un Piano di Bellezza. Un’aspettativa lecita da parte dei cittadini, se si pensa che sono terminati da un pezzo i 100 giorni della luna di miele dalle votazioni (ma chi l’ha inventata questa stupidata accostando la luna di miele coniugale a quella dei politici after the election?) E che d’altronde l’obiettivo decoro contro il degrado è alla base dei compiti di un’amministrazione. Anzi il suo raggiungimento ne rappresenta la verifica, la cartina di tornasole della sua capacità. E se il riscontro avesse esito negativo, è facile immaginare i termolesi dire “se non sono capaci neanche di tenere pulita la città…” E subito dopo mettersi a cantare “questi o quelli per noi pari sono”, parafrasando la celebre aria del Rigoletto di Verdi.

In attesa, gridiamo ad alta voce lo slogan augurale “Abbasso il decoro. Evviva la Bellezza”.

Luigi De Gregorio