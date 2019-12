CAMPOMARINO. Si è tenuta, sabato 21ottobre, presso l'auditorium dell'Omnicomprensivo di Campomarino, la conferenza “Antichi abitanti del pianeta incontrano i più giovani: alla scoperta delle tartarughe marine”.

Gli studenti delle classi 4° e 5° del plesso di Campomarino e di Nuova Cliternia, nel loro ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie hanno avuto quindi la fortuna di assistere a un evento interessante, organizzato dall'assessore all'Ambiente Antonio Saburro e dall'assessore alle Politiche Sociali Rossella Panarese, in collaborazione con i volontari, i biologi e i veterinari del Centro Studi Cetacei e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (Izsam), che da sempre si distinguono per il recupero e il salvataggio delle tartarughe marine, e peraltro, sono gli stessi tecnici che si sono impegnati durante l’eccezionale evento della nascita della Caretta caretta in Molise, il 20 ottobre scorso.

Il compito di aprire la conferenza è toccato al Dirigente scolastico Teodoro Musacchio sempre molto sensibile a tematiche di questo tipo che subito dopo i ringraziamenti e le dovute presentazioni, ha voluto brevemente ragguagliare i giovani studenti sull’importanza di eventi di questo tipo per renderli coscienti del privilegio di potervi assistere.

Subito dopo, sono intervenuti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, Rossella Panarese assessore alle Politiche sociali, e Antonio Saburro assessore all’Ambiente, che sinteticamente hanno descritto i passaggi che permettono di organizzare eventi di questo tipo, dove più enti devono confluire per creare le sinergie necessarie in un progetto di ampio respiro di sensibilizzazione verso il rispetto del nostro territorio e le tematiche ambientali.

Presente anche il presidente del consiglio Carmen Carriero.

La conferenza quindi è entrata nel vivo, e la parola è passata alle biologhe e ai veterinari del Centro Studi Cetacei: Giuseppina Mascilongo (biologa marina Izsam), Ludovica Di Renzo (medico veterinario Izsam), Chiara Profico (medico veterinario Centro Studi Cetacei) e Claudia Borgatti (volontaria Centro Studi Cetacei), che con simpatia e leggerezza hanno spiegato tematiche molto complesse ai nostri piccoli studenti anche tramite l’ausilio di slide e materiale preparato da loro per l’occasione, descrivendo nello specifico come le attività umane inevitabilmente mettano a repentaglio la vita e la conservazione di specie marine presenti sul nostro pianeta dalla notte dei tempi.

“Purtroppo” - spiega una delle biologhe - “Le sette specie di tartaruga marina che abitano i nostri mari e gli oceani sono fortemente minacciate dall’uomo.

La cementificazione, il degrado delle coste e dei litorali prescelti per la nidificazione e soprattutto l’impatto con i sistemi di pesca costituiscono le principali minacce per questa specie, basti pensare alle reti a strascico, gli ami dei palangari e le reti fisse, dalle quali un gran numero di tartarughe viene catturato accidentalmente, causando la morte di migliaia di tartarughe l’anno. Decine di tartarughe ferite vengono soccorse e accolte nel centro recupero di Pescara dove vengono curate e poi liberate.

Fortunatamente però alle volte arrivano delle splendide notizie, e il 20 ottobre scorso è stato rinvenuto il primo nido di tartarughe “Caretta caretta” su una spiaggia di Campomarino, un evento di rara suggestione, considerato eccezionale dagli esperti.

Infatti è la prima volta che è giunta una segnalazione documentata di questo tipo, a livello aneddotico infatti, si era sentito dire che la Caretta Caretta si riproduceva da queste parti ma non si era mai trovato un nido e quindi non si era mai potuto documentare un evento del genere".

In tale occasione gli esperti del Centro di recupero cetacei di Pescara hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dove si trovava il nido, allestendo un presidio 24 ore su 24, per tutelare la zona e aspettare la seconda schiusa, per evitare soprattutto che accadesse ciò che era avvenuto durante quella precedente, in cui a causa di temperature notturne piuttosto rigide la percentuale di mortalità è stata piuttosto elevata.

Spiegano ancora i biologi "Questo di Campomarino è un nido atipico perché estremamente tardivo per queste latitudini. Siccome questi animali tendono a nidificare nelle zone meno antropizzate, possiamo sperare che in realtà ci siano state altre nidificazioni, ma che nessuno se ne sia accorto. Vista, inoltre, la fedeltà della Caretta caretta al luogo di nascita, questa tartaruga pensiamo sia nata 25-30 anni fa proprio qui dove è tornata a nidificare”.

Si è conclusa, quindi, questa conferenza e ci possiamo definire certi del grande arricchimento culturale di cui faranno tesoro i nostri piccoli biologi “in erba”, soprattutto nella consapevolezza che nel pianeta di cui siamo ospiti esistono altri esseri viventi che esattamente come noi, hanno il diritto di vivere e di godere della bellezza del mondo e che per i quali si dovrebbe cercare di essere più attenti a trovare delle soluzioni che permettano di tutelare le specie marine a rischio utilizzando delle pratiche di pesca più attente e avviando un serio programma di tutela e salvaguardia dall’inquinamento dei nostri mari.

Non è mancata infine una nota estremamente allegra e inaspettata, infatti, per la gioia di tutti i bambini, a sorpresa è arrivato Babbo Natale, che ha distribuito a tutti loro tantissimi dolci e caramelle.

.