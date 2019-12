TERMOLI. È stato come sempre un fine settimana assai speciale, all’insegna della generosità e della condivisione, quello pre-natalizio con la famiglia allargata del Rotary club di Termoli, Rotaract, Interact e del Vespa Club Thermularum di Termoli. Ancora una volta e per il quinto anno consecutivo, la raccolta alimentare, organizzata nella giornata di sabato 21 dicembre, ha consentito di portare avanti con successo l’iniziativa a sostegno della Casa di riposto “Achille Morrone” di Larino.

Ben 4 i punti vendita che hanno aderito alla colletta alimentare e dei beni di consumo indispensabili per persone non più autosufficienti: Deco’ in via Tremiti, gli Eurospin di via Corsica e via Bolivia e il Carrefour di via Egadi.

La consegna della merce donata ai volontari è stata poi consegnata stamani, a Larino, alla presenza della presidente della Fondazione Achille Morrone, dottoressa Claudia Fiore, e del consigliere, l'avvocato Edoardo Stinziani.

Un impegno che si rinnova e che grazie alla bontà di tante persone e all’entusiasmo dei volontari che hanno preso parte all’evento, ha consentito di raccogliere oltre 20 quintali di prodotti. Con tanto di barba bianca e vestiti da Babbo Natale, i vespisti hanno accolto, assieme a rotariani, rotaractiani e interactiani di Termoli quanti si sono recati a fare spesa presso il “Decò” di via Tremiti e i supermercati “Eurospin” di via Bolivia e di via Corsica, nonché al Carrefour che ha debuttato in città sotto questa insegna il 30 novembre scorso, sostituendo il Simply.

«Non possiamo che ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano e chi ha donato – hanno commentato gli organizzatori delle associazioni coinvolte – in primis i Supermercati che ci hanno permesso di effettuare la raccolta, i tanti volontari impegnati e tutte le persone che con un semplice gesto di generosità hanno mostrato una profonda sensibilità».