Centro per l'Impiego alla vecchia caserma dei Carabinieri, il progetto da 400mila euro

TERMOLI. La vecchia caserma dei Carabinieri sarà rimessa a nuovo, con un finanziamento da 400mila euro e con un progetto approvato dalla giunta Roberti: obiettivo trasferire il centro per l’Impiego, attualmente in via Corsica.

«L’edificio situato in Termoli, alla via Martiri della Resistenza n. 59, in passato adibito a caserma dei Carabinieri, rientra tra i beni patrimoniali comunali; l’amministrazione nell’ambito della riorganizzazione logistica degli uffici intende collocare i servizi, attualmente posti nelle sedi periferiche, in un unico stabile di proprietà dell’ente; l’accorpamento dei servizi periferici nello stabile sopra menzionato, garantirebbe una considerevole riduzione della spesa con notevoli benefici per le casse comunali. E’ volontà dell’amministrazione comunale contribuire ai progetti regionali a sostegno delle politiche attive del lavoro, attraverso la messa a disposizione dei locali posti al piano terra della palazzina in argomento, per la collocazione degli uffici del Centro per l’Impiego di Termoli.