PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci non si traveste da Babbo Natale, ma lo accompagna con la sua giunta in visita agli anziani del paese, dove assieme dispensano doni, sia agli anziani ultranovantenni che agli scolari di asilo, primaria e secondaria.

«Nonostante il bilancio di riequilibrio ci abbia costretti a ridurre anche i piccoli interventi sul sociale finanziati attraverso la rinuncia alle indennità di carica, non abbiamo perso l'occasione di poter portare nelle case dei nostri concittadini ultranovantenni, e da quest'anno anche a tutti i bambini e ragazzi a scuola, un pensiero per Natale - afferma lo stesso primo cittadino sui social - i nostri anziani: le nostre radici, i nostri studenti: il nostro futuro, uniti in un ideale abbraccio rivolto a tutta la Comunità per augurare ancora a tutti Buon Natale!»