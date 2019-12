TERMOLI. Il gruppo consiliare dem, con Manuela Vigilante e Oscar Scurti, la commissaria di circolo Maricetta Chimisso, e le donne democratiche, assieme alle esponenti dell'Auser di Larino: presenze perfette per presentare un'opera destinata ad aprire un ciclo, come l'impegno in politica delle stesse donne nel Partito democratico: il calendario 2020 donne e lavoro.

Uno spaccato sociale che vuole evidenziare proprio questi aspetti, battaglia di pari dignità e opportunità che da mezzo secolo, ormai, hanno permeato anche la nostra società.

L'iniziativa illustrata nelle interviste di Francesca D'Anversa e Daniela Bassi.