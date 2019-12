TERMOLI. Il consigliere di maggioranza Francesco Rinaldi annuncia che «A breve inizieranno i lavori per la sostituzione delle barriere sui ponticelli e i canali a Rio Vivo.

«Finalmente dopo anni di impegno e di battaglie sulla zona di Rio Vivo da parte del sottoscritto, è stato affidato dal settore Lavori pubblici la sostituzione di barriere e guardrail dei ponticelli sui canali di Rio Vivo con determina n. 2625 del 12/12/19 per una spesa pari a euro 22mila che dopo le procedure ai sensi di legge sara eseguita dalla ditta Eurosignal srl di San Salvo».

Il consigliere Rinaldi desidera ringraziare l’assessorato ai Lavori pubblici e il settore competente.

«Il problema oramai annoso è stato portato all'attenzione della commissione Lavori pubblici di cui sono componente. Il lavoro riguarderà la rimozione dei parapetti esistenti, fornitura e posa in opera di protezione ciclopedonale in acciaio e legno massello, ripristino del cordolo esistente e posa in opera di delineatore di curva rivestito con pellicola rifrangente. Si tratta di un lavoro conforme all area naturale che rispecchia i requisiti di legge.