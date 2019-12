MONTENERO DI BISACCIA. Il mondo del lavoro incontra gli studenti, durante l'open lab del 19 dicembre presso l'Ipsia di Montenero di Bisaccia sono stati ospiti d'eccezione Alberto Trippitelli, responsabile territoriale Anpal, e Giorgio Gagliardi, responsabile del circolo Arci Francesco Iovine di Guglionesi.

Una presentazione importante per gli studenti che si apprestano a scegliere l'istituto che sarà determinante per la loro formazione, e che vuole essere una occasione di crescita e di riflessione: la richiesta sempre maggiore di tecnici specializzati ed adeguatamente formati da parte delle aziende, da un lato, dall'altro la creatività e il saper fare che riabilitano a nuova dignità le professioni manuali, in primis per quanto concerne il Made in Italy, che sta vivendo una nuova fase produttiva sul territorio e che necessita pertanto di nuovi esperti del settore.

Due sono i corsi che l'Istituto Ipsia presenta nella sua offerta formativa: manutenzione e assistenza tecnica e industria e artigianato per il Made in Italy. Sono aperte le iscrizioni.