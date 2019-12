Salute dei denti: come assicurarsi cure low cost di qualità

TERMOLI. Premesso che, ovviamente, ogni aspetto della salute è da considerarsi ugualmente importante, esistono alcuni particolari zone del nostro corpo che necessitano di una cura e di un’attenzione se non costanti per lo meno continue, in modo da ridurre al minimo il rischio di problemi se non addirittura patologie. Stiamo parlando ad esempio di tutto ciò che riguarda bocca e denti visto che, purtroppo, fin troppo spesso si finisce per richiedere una visita o una qualsivoglia forma di intervento soltanto nel momento in cui la problematica è già esplosa. Fortunatamente al giorno d’oggi è possibile usufruire di cure di qualità assoluta senza dovere preventivare esborsi particolarmente pesanti e, tra l’altro, è possibile individuare i migliori esperti del settore senza nemmeno dovere uscire di casa. Ecco perché sono sempre di più le persone che cercano un preventivo dentista online con dentalsan.it: uno studio attraverso cui è possibile ottenere le classiche cure che tutti conosciamo arrivando a risparmiare addirittura il 70% delle spese che siamo abituati ad affrontare. A ciò si aggiunga che, con Dentalsan, è possibile richiedere un preventivo approfondito in forma totalmente gratuita, in modo da sapere per filo e per segno quanto si andrà a spendere di volta in volta.

La rivoluzione del sistema, tra cure dentali e vacanze

La Clinica Dentalsan nasce in Croazia, con la volontà dichiarata di rivoluzionare il discorso relativo a questa particolare branca della sanità. Se infatti, da una parte, il team di Dentalsan offre dei prezzi incredibilmente competitivi con cui il cliente si garantisce esattamente le stesse cure che vengono fornite in Italia, dall’altra ha pensato ad una nuova via di mezzo tra la visita medica e quella di piacere. Il centro Dentalsan si trova in ad Abbazia, una località che si affaccia sul mare e che si trova ad appena 15 minuti dalla città italiana di Fiume: un centro che, da una parte, è uno studio dentistico specializzato in odontoiatria e capace di fornire i servizi più all’avanguardia (implantologia, pedodonzia, ortodontia, chirurgia orale, parodontologia ecc.); dall’altra è anche un vero e proprio centro benessere, dotato di SPA e in cui usufruire dei migliori trattamenti legati all’estetica ed al wellness disponibili sul mercato (ancora una volta, a prezzo davvero molto convenienti). Ecco perché, in fin dei conti, quando si decide di raggiungere la Clinica Dentalsan, si opta (anche) per una vera e propria vacanza, all’interno della quale si potrà intervenire nella maniera migliore sul proprio problema dentale.

Richiedere il proprio preventivo gratuito

Per richiedere il proprio preventivo gratuito è sufficiente visitare il sito dentalsan.it e compilare il form apposito. Il team della clinica risponderà per mail entro poche ore, proponendo la migliore offerta a disposizione e addirittura regalando al cliente la possibilità di usufruire di una prima visita gratuita direttamente in Italia, nella città più vicina disponibile. Dopodiché, coloro che decideranno di proseguire il proprio percorso di cure, verranno seguiti a 360° nell’organizzazione della propria trasferta in Croazia. Il team di Dentalsan ha infatti sviluppato il servizio “Transfer” che si occupa proprio del raggiungimento della città di Abbazia e della clinica nelle condizioni più favorevoli e vantaggiose, oltre che del pernottamento qualora fosse necessario. Insomma, con Dentalsan una giornata che dovrebbe essere dedicata espressamente alla cura di sé si trasforma in un momento di piacere e di benessere reali. Cure, piacere e benessere all’insegna della tecnologia più avanzata, che però vengono venduti a prezzi che non temono alcun tipo di confronto.