MONTECILFONE. In questi giorni l‘amministrazione comunale di Montecilfone presieduta dal sindaco Giorgio Manes, dal vice sindaco Matteo Gissi e dall’assessore Antonietta Manes hanno fatto visita presso le case di riposo dei paesi limitrofi: Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise, Larino, Termoli e San Salvo Marina per augurare a gli anziani e al personale delle strutture un sereno Natale è un felice anno nuovo, regalando loro un caloroso abbraccio anche da parte di tutti i compaesani. È stato un momento emozionante di solidarietà e convivialità. Infine è stata donata una pergamena con scritto: “Con l’auspicio del ritorno il prossimo anno presso la nuova casa di riposo a Montecilfone”, «infatti entro la fine del 2020 anche Montecilfone avrà una sua struttura per anziani. Auguri di buon natale a tutti i nostri anziani vicini e lontani con la speranza che porti pace serenità e gioia», ha riferito lo stesso primo cittadino.