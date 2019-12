Consegnate 280 borracce in alluminio ai ragazzi di Ururi

URURI. Nella giornata di sabato scorso, 21 dicembre, sono state consegnate 280 borracce in alluminio ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Ururi. Una strenna natalizia sostenibile come la rinnovata coscienza green impone. Per far capire ai ragazzi l’importanza dell’utilizzo di una borraccia riutilizzabile anziché le classiche bottigliette usa e getta in plastica, ha parlato Luca De Gaetano promotore del pastic free tour che, in modo semplice ed esaustivo, fatti due conti alla mano, ha reso l’idea di quanta plastica si consuma sommando ogni bottiglietta a ciascun ragazzo e moltiplicano per 365 giorni all’anno.

Un conto che diventa ancora più elevato se si moltiplica il tutto a livello, regionale, nazionale fino a mondiale. Siamo sommersi da tutta questa plastica in eccesso che finisce nei mari andando a compromettere l’habitat naturale di tante specie acquatiche. Il professor Raffaele Petrillo, in rappresentanza della scuola, si è felicitato con l’amministrazione comunale e con la rete del “Plastic Free” non solo in quanto rappresentante dell’istituzione scolastica ma anche come cittadino molto attento ai temi ambientali che ama andare in giro in bici ed è spesso costretto a vedere scene non edificanti di sacchetti di spazzatura ai margini delle careggiate.

Anche l’assessore all’ambiente Pietro Dilorenzo, complimentandosi per l’iniziativa, ha auspicato che la sensibilizzazione verso i temi ambientali non sia passeggera sull’onda del movimento lanciato da Greta Thunberg ma diventi qualcosa di duraturo, non come negli anni ’80 in cui già si faceva un gran parlare di buco nell’ozono, delle bombolette spray che contribuivanoquesto buco ma, dopo l’entusiasmo ed il fervore iniziale, tutto è caduto nell’oblio. Essere ambientalisti deve essere una missione ed oggi più che mai deve diventare una consuetudine. Dilorenzo ha poi lanciato una giornata green da realizzare in primavera coinvolgendo i ragazzi delle scuole (il Comune metterà a disposizione i sacchetti, i guanti e tutto il materiale) ed il professor Petrillo ha auspicato di realizzare un’altra giornata, alla presenza di tutti i ragazzi delle scuole, di consapevolezza ambientale per rendere il tema del rispetto dell’ambiente sempre vivo e attuale.